Στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας 2027 – Η διαδικασία για την πληρωμή και τα πρόστιμα

Στο mycar της ΑΑΔΕ αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη εξόφληση προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η εκπρόθεσμη πληρωμή μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Με βάση το ισχύον πλαίσιο, τα πρόστιμα υπολογίζονται κλιμακωτά, ανάλογα με το πότε θα εξοφληθούν τα τέλη, και σε περίπτωση μεγάλης καθυστέρησης μπορούν να φτάσουν στο 100% του αρχικού ποσού.

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων έχει ολοκληρωθεί και οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα μπορούν να αναζητήσουν τα ειδοποιητήριά τους μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ.

Πότε πρέπει να γίνει η πληρωμή – Τι ισχύει για τις παρατάσεις

Η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Η μη εξόφληση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία συνεπάγεται πρόστιμο, το οποίο διαμορφώνεται με βάση τον μήνα καταβολής. Με το ισχύον καθεστώς, δεν υπάρχει αυτόματη παράταση της προθεσμίας, επομένως οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προγραμματίσουν εγκαίρως την πληρωμή τους.

Εκπρόθεσμη πληρωμή – Τα πρόστιμα ανά μήνα

Το ισχύον σύστημα προβλέπει κλιμακωτά πρόστιμα για όσους δεν καταβάλουν εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, για τα τέλη του 2027, εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο, ισχύουν τα ακόλουθα:

Πληρωμή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026: Χωρίς πρόστιμο.

Πληρωμή τον Ιανουάριο του 2027: Πρόστιμο ίσο με το 25% των τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμή τον Φεβρουάριο του 2027: Πρόστιμο ίσο με το 50% των τελών κυκλοφορίας.

Πληρωμή από την 1η Μαρτίου 2027 και μετά: Πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών κυκλοφορίας, δηλαδή επιβάρυνση ίση με το αρχικό ποσό.

Το ίδιο ύψος προστίμου προβλέπεται, υπό τις προϋποθέσεις του νόμου, σε περίπτωση μη καταβολής ή καταβολής μόνο μέρους των οφειλόμενων τελών.

Για τα επιβατικά οχήματα δημόσιας χρήσης, τα φορτηγά και τα λεωφορεία προβλέπεται μείωση του σχετικού προστίμου κατά το ήμισυ, ενώ το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Πώς βρίσκετε και εκτυπώνετε τα τέλη κυκλοφορίας 2027

Οι υπόχρεοι μπορούν να αναζητήσουν το ειδοποιητήριο του οχήματός τους μέσα από την πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Αφού συνδεθούν, επιλέγουν την αντίστοιχη υπηρεσία για τα τέλη κυκλοφορίας και εντοπίζουν το έντυπο που αφορά το 2027. Στη συνέχεια, μπορούν να το αποθηκεύσουν στον υπολογιστή ή στο κινητό τους ή να προχωρήσουν στην εκτύπωσή του.

Υπάρχει, ωστόσο, και εναλλακτική δυνατότητα για όσους δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς Taxisnet. Συγκεκριμένα, η αναζήτηση του ειδοποιητηρίου μπορεί να γίνει με την καταχώριση του ΑΦΜ του ιδιοκτήτη, του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος και της χρονιάς που ενδιαφέρει.

Πώς γλιτώνετε τα τέλη μέσω της ψηφιακής ακινησίας

Μία ακόμη δυνατότητα που έχουν οι ιδιοκτήτες είναι να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, εφόσον δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του 2027.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR, χωρίς να απαιτείται η φυσική παράδοση των πινακίδων στην αρμόδια ΔΟΥ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι.

Για να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής των ετήσιων τελών κυκλοφορίας του 2027, η δήλωση ακινησίας πρέπει να υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της ακινησίας, το όχημα οφείλει να παραμένει στον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης που έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα και δεν επιτρέπεται να κινείται στους δρόμους.

Εάν ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να επαναφέρει το όχημα σε κυκλοφορία μέσα στο 2027, μπορεί να υποβάλει αίτηση άρσης της ακινησίας και να καταβάλει τα αναλογικά τέλη που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις.