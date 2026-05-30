Στο στόχαστρο των κομμάτων η «ΕΛ.Α.Σ.» – Πυρά του πρωθυπουργού στον Τσίπρα, σε περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, νέες ανεξαρτητοποιήσεις προ των πυλών στη Νέα Αριστερά

Σημαντικές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), με τις πρώτες δημοσκοπικές μετρήσεις να καταγράφουν ήδη μεταβολές στους πολιτικούς συσχετισμούς και να πυροδοτούν κύκλο έντονων αντιδράσεων σε ολόκληρο το κομματικό φάσμα.

Η νέα πολιτική πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς κυρίως στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ενώ η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν τους τόνους, προεξοφλώντας μια περίοδο μετωπικής πολιτικής σύγκρουσης.

Μητσοτάκης: «Λαϊκισμός με rebranding»

Με σαφείς αιχμές προς τον νέο πολιτικό σχηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε δριμεία κριτική, κάνοντας λόγο για επιστροφή γνωστών πολιτικών πρακτικών υπό νέο πολιτικό περιτύλιγμα.

«Υπάρχουν εύκολες λύσεις που προσφέρονται από λαϊκιστές δεξιά και αριστερά. Η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα γιατί εμείς έχουμε ήδη πειραματιστεί με τον λαϊκισμό και τα πήγαμε πολύ καλά. Τώρα αναδύονται και πάλι λαϊκιστές με ένα ωραίο rebranding, με μία στρατηγική που λέει το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι θα πούνε, όμως, ότι την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε σχεδόν πτωχεύσαμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συνδέοντας την πολιτική συζήτηση με το κυβερνητικό έργο και ασκώντας παράλληλα πίεση και προς το ΠΑΣΟΚ.

Κρίσιμη καμπή για τον ΣΥΡΙΖΑ – Στο επίκεντρο η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει σοβαρή εσωκομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ, με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπερασπίστηκε τη στρατηγική που είχε ακολουθηθεί μέχρι σήμερα, επισημαίνοντας ότι «θα αναλάβουμε ξεκάθαρα την ευθύνη απέναντι σε αυτό που υπάρχει στην κοινωνία», προσθέτοντας ότι «ο Αλέξης Τσίπρας τοποθετείται με τη δική του ευθύνη και τον δικό του λόγο».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευθύς ως προς τη νέα πραγματικότητα: «Τα ψέματα έχουν τελειώσει. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα. Έχουμε απευθύνει πρόταση συνεργασίας, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και τα αυτιά μας», ανέφερε.

Πολάκης: «Θα πάω» στην Κεντρική Επιτροπή παρά τις αντιδράσεις

Νέο μέτωπο έντασης διαμορφώνεται και γύρω από την παρουσία του Παύλου Πολάκη στην επικείμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Παρά το γεγονός ότι από την Κουμουνδούρου διαμηνύεται πως μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν διαθέτει πλέον δικαίωμα συμμετοχής, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να δώσει το «παρών».

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριξε ότι: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πρέπει με απόφαση της Κ.Ε. να αναστρέψει την πορεία απαξίωσης και διάλυσης».

Την ίδια στιγμή, η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Θεώνη Κουφονικολάκου, επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους, ξεκαθαρίζοντας: «Να μην υποβιβάσουμε τη συζήτηση σε μία κουβέντα μεταγραφικής περιόδου. Δεν μπορεί κανένας να έρθει ως βουλευτής εκπροσωπώντας έναν άλλο κομματικό φορέα».

Νέα Αριστερά: Μαζικές αποχωρήσεις και αβεβαιότητα

Ιδιαίτερα ρευστή εμφανίζεται η κατάσταση και στη Νέα Αριστερά, όπου οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Μετά την πρόσφατη ανεξαρτητοποίηση του Οζγκιούρ από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες αποχωρήσεις έως τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Στο επίκεντρο των σεναρίων βρίσκονται στελέχη όπως οι Χαρίτσης, Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος και Ζεϊμπέκ, ενώ κοντά στην έξοδο φέρονται και οι Φωτίου και Τζούφη.

Παρά τις πληροφορίες περί αποσυσπείρωσης, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς, Γιώργος Λυκοπάντης, εμφανίστηκε καθησυχαστικός: «Η Νέα Αριστερά είναι ένα κόμμα που θα συνεχίσει την πορεία του».

ΠΑΣΟΚ: «Η πολιτική αλλαγή θα έρθει από εμάς»

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εναλλακτική για πολιτική αλλαγή. Κατά την επίσκεψή του στη Βίνιανη Ευρυτανίας και την ομιλία του στο Καρπενήσι, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε ταυτόχρονα κριτική τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.

«Είχαν και οι δύο πέντε χρόνια ευκαιρία, ο ένας πέντε, επτά χρόνια ο άλλος. Είδαμε τα αποτελέσματα. Πρέπει να πάμε μπροστά, πρέπει να κάνουμε νέα αρχή και η αρχή θα γίνει με το ΠΑΣΟΚ, το πρόγραμμά του, το ήθος του, την αξιοπιστία του και την πολιτική του αυτονομία», τόνισε.

Απαντώντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επέκρινε τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ: «Το μόνο που ένοιαζε το ΠΑΣΟΚ ήταν να πει ότι δεν θα συνεργαστεί με τη ΝΔ. Τώρα τα πληρώνει αυτά. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό».

Πυρά από όλο το πολιτικό φάσμα

Η πολιτική κινητικότητα προκάλεσε αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε τους πολίτες «να μην ξαναεμπιστευτούν όσους καπηλεύονται τους αγώνες του λαού μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ».

Ο Κυριάκος Βελόπουλος έκανε λόγο για φόβο του «παλαιού κομματικού συστήματος» απέναντι στις εκλογές, κατονομάζοντας ΝΔ, Τσίπρα και Ανδρουλάκη.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε ότι «ο πήχης για τον Αλέξη Τσίπρα είναι το 15% που είχα πάρει», ενώ ο Δημήτρης Νατσιός υποστήριξε πως «ο Τσίπρας δεν είναι νέο κόμμα, είναι σάπια παλιά υλικά».

Από την πλευρά της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ο Θανάσης Αυγερινός απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για «ποινικές ευθύνες που είναι πια κραυγαλέες».

Η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών και η ανακατανομή δυνάμεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης αντιπολίτευσης φαίνεται να εγκαινιάζουν μια νέα περίοδο υψηλής πολιτικής έντασης.