Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ οι μεγαλοοφειλέτες – Έρχεται νέα δημοσιοποίηση ονομάτων για χρέη άνω των 150.000 ευρώ

Νέο γύρο πίεσης προς όσους διατηρούν μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ετοιμάζει η ΑΑΔΕ, καθώς πλησιάζει η ώρα για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με χρέη άνω των 150.000 ευρώ.

Με τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να κινούνται πλέον πάνω από τα 114,5 δισ. ευρώ, η φορολογική διοίκηση ενεργοποιεί ξανά τη διαδικασία των λεγόμενων «λιστών ντροπής», δίνοντας όμως πρώτα μία τελευταία ευκαιρία συμμόρφωσης στους οφειλέτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποσταλούν ειδοποιήσεις σε όσους πληρούν τα κριτήρια ένταξης στις λίστες, καλώντας τους να προχωρήσουν είτε σε εξόφληση είτε σε ρύθμιση των οφειλών τους πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων στα τέλη Ιουνίου.

Η προθεσμία που θα έχουν στη διάθεσή τους υπολογίζεται περίπου στις 34 ημέρες, καθώς η ανάρτηση των ονομάτων αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου, όπως προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην πράξη, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που εμφανίζουν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους και παραμένουν εκτός οποιασδήποτε ενεργής ρύθμισης.

Η φορολογική διοίκηση εκτιμά ότι η δημοσιοποίηση λειτουργεί ως μοχλός πίεσης κυρίως για όσους διαθέτουν οικονομική δυνατότητα αλλά εξακολουθούν να αφήνουν ανεξόφλητα μεγάλα ποσά προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράλληλα, μετά την ανάρτηση των στοιχείων αναμένεται να ενταθούν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και οι έλεγχοι για τον εντοπισμό εισοδημάτων, ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν μέσω κατασχέσεων ή άλλων μέτρων αναγκαστικής είσπραξης.

Την ίδια στιγμή, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να ανοίξει και νέα «παράθυρα» ρύθμισης, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεων για χρέη προς Εφορία και ΕΦΚΑ, η οποία θα αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Προϋπόθεση για την ένταξη θα είναι η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω πάγιας ρύθμισης.

Ιδιαίτερο βάρος εξακολουθεί να δίνεται και στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω του οποίου οι οφειλέτες μπορούν να πετύχουν μεγαλύτερο αριθμό δόσεων αλλά και σημαντικές μειώσεις σε προσαυξήσεις και τόκους.

Οι περσινές λίστες αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Συνολικά είχαν δημοσιοποιηθεί περισσότερα από 30.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα, με τις οφειλές των επιχειρήσεων να ξεπερνούν τα 109 δισ. ευρώ και των φυσικών προσώπων τα 45,8 δισ. ευρώ.

Στις λίστες περιλαμβάνονταν από πτωχευμένες εταιρείες και παλαιές βιομηχανίες μέχρι κατασκευαστικές, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ποδοσφαιρικές ομάδες αλλά και γνωστοί επιχειρηματίες που δεν είχαν προχωρήσει σε ρύθμιση των χρεών τους.

Για τα φυσικά πρόσωπα θα αναρτώνται στοιχεία όπως το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και το ύψος της βασικής οφειλής, ενώ για τις επιχειρήσεις θα δημοσιοποιούνται η επωνυμία, η διεύθυνση της έδρας και τα συνολικά ποσά των οφειλών προς Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

