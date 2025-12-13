Στο προσκήνιο ξανά οι συνεργασίες στον χώρο της κεντροαριστεράς

Του Σταύρου Αλχατζίδη

Το αποτέλεσμα των εκλογών στον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών με την επικράτηση του Αντρέα Κουτσολάμπρου άνοιξε και πάλι την συζήτηση για την ανάγκη συνεννόησης του προοδευτικού χώρου. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., όσο και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δείχνουν προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση εκτιμώντας πως είναι η μοναδική που μπορεί να αντιμετωπίσει και τελικά να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Νέα Δημοκρατία.

Ο πρώτος που έσπευσε να χαιρετίσει το αποτέλεσμα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Εξάλλου το κόμμα έδωσε και δίνει αγώνα προκειμένου να υπάρξει ευρύτερη συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων. Για αυτό και δεν δίστασε να μιλήσει για ξεκάθαρο μήνυμα:

«Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι η ενωτική προοδευτική πρόταση και οι καθαρές θέσεις μπορούν να στέκονται απέναντι σε παντοδύναμους κομματικούς μηχανισμούς και να τους κερδίζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχετική ανακοίνωση του.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν όμως και στελέχη του ΠΑΣΟΚ:

«Όταν ενώνουμε δυνάμεις καταφέρνουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα», σχολίασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Με μια φράση που ξεφεύγει από το τυπικό συγχαρητήριο και αποκτά σαφές πολιτικό φορτίο, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σχολίασε το αποτέλεσμα των εκλογών: «Η ΝΔ χάνει, όταν προσθέτουμε και ενώνουμε δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Τα «καρφιά» Φάμελλου

Μιλώντας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Σωκράτης Φάμελλος έστειλε μηνύματα προς διάφορες κατευθύνσεις. Χρησιμοποιώντας τη φράση «πολιτική αλλαγή» που παραπέμπει ευθέως στο ΠΑΣΟΚ, αφού ο Νίκος Ανδρουλάκης την χρησιμοποιεί συχνά – πυκνά, έκανε λόγο για επιλογές που δεν δίνουν διέξοδο.

«Και γι’ αυτό τον λόγο έχουμε κάνει και ανοιχτή κριτική σε καθυστερήσεις, σε αρνήσεις από δημοκρατικά και προοδευτικά κόμματα που κινούνται με σκοπιμότητες», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Παράλληλα όμως έστειλε και μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα:

«Η αλλαγή δεν μπορεί να έρθει μέσα από τον κατακερματισμό του προοδευτικού χώρου, ούτε μπορεί να έρθει μέσα από μικροκομματικούς υπολογισμούς. Μπορεί να έρθει μόνο με ενότητα, συνεργασία και ανασύνθεση», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.

Ο κ.Φάμελλος. υπερασπίστηκε τις πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου. Και κατέθεσε ξανά την πρόταση για ενιαίο, δημοκρατικό, προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζοντας πως είναι ώρα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

« Έτσι εμείς βάζουμε το «εμείς» πάνω από το «εγώ», το πρόγραμμα πάνω από τις «καρέκλες», την κοινωνία πάνω από τα κομματικά συμφέροντα», κατέληξε ο κ. Φάμελλος τονίζοντας πως ο πολιτικός χρόνος δεν είναι απεριόριστος.

Το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα στο ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να κινούνται στους δικούς τους ρυθμούς σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αφήσει τη συγκεκριμένη συζήτηση στην άκρη επιμένοντας στην αυτόνομη πορεία μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο στα τέλη Μαρτίου υπάρχει το συνέδριο του κόμματος. Και σε αυτό είναι σίγουρο πως θα τεθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα κάποιοι θα το θέσουν ως επιτακτική ανάγκη ειδικά αν μέχρι τότε δεν έχει «κουνηθεί η βελόνα». Μπορεί άραγε να υπάρξουν πιέσεις προς τον κ. Ανδρουλάκη να μπει σε αυτή τη διαδικασία; Κάποιοι υποστηρίζουν πως ναι αρκεί να υπάρχουν και οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Και μία από αυτές είναι οι σύνεδροι να διαθέτουν «φιλικά αισθήματα», προς τις συνεργασίες.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο κύρια ρεύματα. Το ένα που θέλει το κόμμα να προχωρήσει στο διάλογο και να υπάρξει μία προγραμματική σύγκλιση. Το δεύτερο ρεύμα είναι αντίθετο και παραπέμπει στα όσα είχαν ειπωθεί στις μνημονιακές εποχές από τα στελέχη του τότε ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Οι συγκεκριμένοι λένε με νόημα πως ποτέ δεν ζήτησαν συγνώμη για αυτές τις προσβλητικές συμπεριφορές και άρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας.

