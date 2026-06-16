Στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρόεδρος της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Μ. Στασινόπουλος – Τι συζήτησε με τον Κ. Τασούλα

Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη» και πρόεδρο της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, Μιχάλη Στασινόπουλο.

Ο κ. Στασινόπουλος ενημέρωσε τον κ. Τασούλα για τις θέσεις και τις προτάσεις του σχετικά με την ενίσχυση της βιομηχανίας ως κυρίαρχης προϋπόθεσης για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τον ευχαρίστησε για την ενημέρωση και συμφώνησε ότι η ανάδειξη μίας σύγχρονης ανταγωνιστικής βιομηχανίας, μικρής και μεγάλης κλίμακας, συμβάλλει στην αύξηση του εθνικού εισοδήματος και στην κοινωνική ευημερία.