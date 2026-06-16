Στο πλευρό των καλλιεργητών μηδικής o Θεόδωρος Καράογλου

Στο πλευρό των καλλιεργητών μηδικής στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πέλλας, που εξαιρέθηκαν από την κρατική οικονομική ενίσχυση de minimis, στέκεται ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Θεόδωρος Καράογλου, καλώντας τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να προχωρήσουν στην άρση του αποκλεισμού τους.

Στην ερώτηση που κατέθεσε σημειώνει ότι ο αποκλεισμός του αγροτικού κόσμου των περιοχών από τις ενισχύσεις de minimis στη μηδική, προκαλεί ανησυχία στους παραγωγούς, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο, καθώς υπέστησαν αντίστοιχες οικονομικές συνέπειες με συναδέλφους τους σε άλλες περιοχές της χώρας, με τη διαφορά ότι εκείνοι εντάχθηκαν στους δικαιούχους και έλαβαν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Επί της ουσίας, σημειώνει ο κ. Καράογλου, «πρόκειται για μια απόφαση που στην πράξη δημιουργεί αγρότες δυο ταχυτήτων με βάση γεωγραφικά κριτήρια».

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Καράογλου ζητά να ενημερωθεί από τους αρμόδιους υπουργούς για δυο βασικά ζητήματα. Πρώτον, ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων εξαιρέθηκαν οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πέλλας από την υπ’ αριθ. 146332/08.06.2026 ΚΥΑ και κατ’ επέκταση από τη χορήγηση της κρατικής οικονομικής ενίσχυσης de minimis προς τους καλλιεργητές μηδικής. Δεύτερον, αν προτίθενται τα δυο υπουργεία να προχωρήσουν σε τροποποίηση ή συμπλήρωση της σχετικής απόφασης, ώστε να συμπεριληφθούν και οι παραγωγοί μηδικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και Πέλλας στους δικαιούχους της ενίσχυσης και αν ναι, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα.