Στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων μεταφέρθηκε η σορός του βασιλιά Χάραλντ, θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα

Η σορός του βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας μεταφέρθηκε σήμερα στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων, όπου θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την κηδεία του, στις 9 Σεπτεμβρίου.

Το φέρετρο με τη σορό του βασιλιά πέρασε από διάφορες αίθουσες του παλατιού, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NRK. Το μετέφεραν τα παιδιά του, ο βασιλιάς Χάακον και η πριγκίπισσα Μάρθα-Λουίζα και τα εγγόνια του, η διάδοχος του θρόνου Ίνγκριντ Αλεξάνδρα, ο αδελφός της Σβέρε Μάγκνους και ο ετεροθαλής αδελφός τους, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι -ο οποίος γεννήθηκε από μια προηγούμενη σχέση της βασίλισσας Μέτε-Μάριτ και πρόσφατα καταδικάστηκε για βιασμό- καθώς και οι κόρες της πριγκίπισσας Μάρθας-Λουίζας.

Η λιτανεία κράτησε περίπου 15 λεπτά και το τελετουργικό ήταν το ίδιο με εκείνο που τηρήθηκε στον θάνατο, το 1991, του πατέρα του Χάραλντ, βασιλιά Όλαφ Ε.

Η σύζυγος του Χάακον, η βασίλισσα Μέτε-Μάριτ και η χήρα του Χάραλντ, η βασίλισσα Σόνια, ακολουθούσαν το φέρετρο κρατημένες από το χέρι.

Την Κυριακή τα Ανάκτορα ανακοίνωσαν ότι η κηδεία θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου και το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει από αύριο Τρίτη στις 15.00 (ώρα Ελλάδας) και θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της 8ης Σεπτεμβρίου. Έχει κηρυχθεί εθνικό πένθος μέχρι και την ημέρα της κηδείας.

Ο βασιλιάς Χάακον Η΄ θα ορκιστεί αύριο στο κοινοβούλιο. Δεν θα υπάρξει επίσημη στέψη γιατί η Νορβηγία κατάργησε αυτήν την πρακτική το 1908.

Όπως και ο πατέρας του και ο παππούς του πριν από αυτόν, ο 53χρονος μονάρχης μπορεί να επιλέξει να παραστεί σε μια «τελετή καθιέρωσης» στον καθεδρικό ναό του Τρόντχαϊμ, όπου στέφονταν οι βασιλείς της Νορβηγίας μέχρι το 1906.

Τα τελευταία χρόνια ο Χάραλντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε αναγκαστεί πολλές φορές να τροποποιήσει το επίσημο πρόγραμμά του. Η χρονιά που πέρασε ήταν ταραχώδης για τη βασιλική οικογένεια. Η σύζυγος του Χάακον, η Μέτε-Μάριτ, δέχτηκε σφοδρή κριτική για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό παιδεραστή Τζέφρι Επστιν. Τον Ιούνιο, ο γιος της καταδικάστηκε σε φυλάκισης τεσσάρων ετών για δύο βιασμούς.

Έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του και προς το παρόν εκτίει την ποινή του σε κατ’ οίκον περιορισμό, με «βραχιολάκι». Του επιτράπηκε όμως να παραστεί στην κηδεία του βασιλιά στις 9 Σεπτεμβρίου, ενώ του είχε δοθεί η άδεια να τον επισκεφθεί και στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.