Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκδήλωση για την «μακεδονική γλώσσα»!

Σχετικά με το ζήτημα που αναδείχθηκε μέσω δημοσιευμάτων του Τύπου και που αφορά τη διοργάνωση ημερίδας με τίτλο στα αγγλικά «The Republic of North Macedonia and Greece: Perspectives of Cultural Collaboration: The Macedonian Language» από το Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου που λειτουργεί στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διευκρινίζουν τα ακόλουθα:

• Η συγκεκριμένη ημερίδα διοργανώθηκε με αποκλειστική πρωτοβουλία του προαναφερθέντος Εργαστηρίου

• Το θέμα της ημερίδας δεν έχει αναφερθεί στη συνέλευση του Τμήματος

• Ενημέρωση για την ημερίδα δεν υπήρξε ούτε προς την Πρυτανεία ή την Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, ούτε ζητήθηκε αίθουσα

• Σε χθεσινοβραδινή επικοινωνία του Πρύτανη, καθηγητή Στυλιανού Δ. Κατρανίδη με την υπεύθυνη της διοργάνωσης, για διευκρινήσεις σχετικά με την ημερίδα, έλαβε ως απάντηση ένα γενικό πρόγραμμά της, χωρίς αναφορά στον τίτλο της. Οι Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σεβόμενες την ακαδημαϊκή ελευθερία δεν έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη διεξαγωγή της ημερίδας.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, διαπιστώνουν απουσία ενημέρωσης των πανεπιστημιακών σωμάτων, κάτι που δεν συνηθίζεται στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών λειτουργιών και εν γένει της ακαδημαϊκής δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης εντοπίζοντας σημαντικές αδυναμίες στη διοργάνωση της ημερίδας και με σκοπό την ασφάλεια των συμμετεχόντων/ουσών στην εκδήλωση, όπως και του συνόλου των ευρισκομένων στο Πανεπιστήμιο, καθώς και την διαφύλαξη των χώρων και της περιουσίας αυτού, έχει ζητήσει από τη συντονίστρια η διεξαγωγή της να πραγματοποιηθεί εκτός των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.