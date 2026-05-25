Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου 15χρονη μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Κυριακής ένα 15χρονο κορίτσι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, το κορίτσι με ένα συνομήλικο φίλο της, αγόρασαν ένα μπουκάλι βότκα από μίνι μάρκετ και στη συνέχεια, μπήκαν στο προαύλιο σχολείου για να περάσουν την ώρα τους. Η 15χρονη κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά της στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Αστυνομικοί συνέλαβαν την 70χρονη ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ, που πούλησε αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά, παρά τη ρητή απαγόρευση του νόμου.