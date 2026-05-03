Στο νοσοκομείο ο σερ Άλεξ Φέργκιουσον – Ένιωσε αδιαθεσία πριν τον αγώνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Λίβερπουλ

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο «Ολντ Τράφορντ» πριν από την έναρξη του αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λίβερπουλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sports News έχει τις αισθήσεις του και υποβλήθηκε σε προληπτικές εξετάσεις.

Ο Σερ Άλεξ, 84 ετών, παρακολουθεί τακτικά τους αγώνες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τόσο εντός όσο και εκτός έδρας, έχοντας αναλάβει την ομάδα για 27 χρόνια και περισσότερους από 1.500 αγώνες μέχρι την αποχώρησή του το 2013.

Οδήγησε τη Γιουνάιτεντ στην κατάκτηση 13 τίτλων της Πρέμιερ Λιγκ και δύο Τσάμπιονς Λιγκ κατά τη διάρκεια της θητείας του στον σύλλογο, η οποία ξεκίνησε το 1986.

Στη συνέχεια, διετέλεσε πρεσβευτής του συλλόγου μέχρι το 2025.

Στη λαμπρή καριέρα του, κατέκτησε 38 τρόπαια με τη Γιουνάιτεντ, καθώς και τρεις τίτλους στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα και τέσσερα Κύπελλα Σκωτίας με την Αμπερντίν.

Ο Σερ Άλεξ προπόνησε επίσης τη Σεντ Μίρεν και την εθνική ομάδα της Σκωτίας, μεταξύ άλλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986, μετά από μια καριέρα ως επιθετικός κατά την οποία τερμάτισε πρώτος σκόρερ στην Πρώτη Κατηγορία της Σκωτίας την περίοδο 1965/66.

Τον Μάιο του 2018, υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικής αιμορραγίας, αφού αισθάνθηκε αδιαθεσία στο σπίτι του.

Ανάρρωσε από την επέμβαση και δέχτηκε θερμή υποδοχή όταν επέστρεψε στο «Ολντ Τράφορντ» τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Πηγή: Sky Sports