Στο νοσοκομείο η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά την επίθεση στο σπίτι της

Στο νοσοκομείο με εγκαύματα νοσηλεύεται από τα ξημερώματα η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει και η οποία προκάλεσε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στη ΜΕΘ με πιο σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται η μητέρα της κας. Νέστορα και επίσης και ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα.

Τα ξημερώματα έγιναν επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και σε αυτήν που διέμενε μέχρι πρόσφατα ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.