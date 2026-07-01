ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο νοσοκομείο η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα και οι γονείς της μετά την επίθεση στο σπίτι της

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Στο νοσοκομείο με εγκαύματα νοσηλεύεται από τα ξημερώματα η πολιτευτής της ΝΔ Αφροδίτη Νέστορα μετά την εμπρηστική επίθεση στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένει και η οποία προκάλεσε φωτιά σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Στη ΜΕΘ με πιο σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται η μητέρα της κας. Νέστορα και επίσης και ο πατέρας της με αναπνευστικά προβλήματα.

Τα ξημερώματα έγιναν επιθέσεις με γκαζάκια στις πολυκατοικίες του πρώην βουλευτή της ΝΔ Σάββα Αναστασιάδη και σε αυτήν που διέμενε μέχρι πρόσφατα ο πρόεδρος της ΝΔ Θεσσαλονίκης Ζήσης Ιωακείμοβιτς.

Επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια τριών στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη

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