Στο μικροσκόπιο το βίντεο-ντοκουμέντο για την φονική πυρκαγιά στη Λητή

Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφεικαρέ-καρέ τη στιγμή που ξεσπά η φονική πυρκαγιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης, η οποία μέσα σε λίγα λεπτά επεκτάθηκε στο δάσος της Λητής, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς και εκατοντάδες καμένα στρέμματα.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα ασφαλείας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, δίπλα στην επαρχιακή οδό που συνδέει το Δερβένι με την Λητή Θεσσαλονίκης. Στο βίντεο διακρίνονται οχήματα να διέρχονται από το σημείο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να εκδηλώνεται η πρώτη εστία φωτιάς, η οποία, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, εξαπλώνεται με ταχύτητα προς τη δασική έκταση.

Το βιντεοληπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Ένα από τα βασικά σενάρια που διερευνώνται είναι η φωτιά να προκλήθηκε από αναμμένο τσιγάρο ή άλλο πυρακτωμένο αντικείμενο που ενδεχομένως εκτοξεύτηκε από διερχόμενο όχημα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας Λητής, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα κανένα ενδεχόμενο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί, ωστόσο το βίντεο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η Πυροσβεστική έχει ήδη ταυτοποιήσει τους οδηγούς τριών φορτηγών και δύο επιβατικών οχημάτων που πέρασαν από το σημείο λίγο πριν εκδηλωθεί η φωτιά, ενώ οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

Οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις. Όπως λένε, η τραγωδία θα μπορούσε να έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς η φωτιά έφτασε μια ανάσα από τα πρώτα σπίτια της Λητής και μόνο η άμεση επέμβαση των εναέριων και επίγειων δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα.

«Ευτυχώς ήταν μέρα και επιχειρούσαν τα αεροπλάνα, διαφορετικά δεν θα είχε μείνει τίποτα», λένε χαρακτηριστικά, ενώ εκφράζουν την αγωνία τους για το ενδεχόμενο η καταστροφή να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια.

Η πυρκαγιά κατέκαψε περίπου 700 στρέμματα δασικής έκτασης και βύθισε στο πένθος τη Λητή. Σήμερα συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αποχαιρέτησαν τον πατέρα και τον 12χρονο γιο του, που εγκλωβίστηκαν στις φλόγες και έχασαν τη ζωή τους. Οι κηδείες τους τελέστηκαν στοΝευροκόπι της Δράμας.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι συμμαθητές του 12χρονου έγραψαν στο προαύλιο της εκκλησίας το τελευταίο τους μήνυμα: «Μάξιμε, ζεις. Η μνήμη σου θα μείνει για πάντα ζωντανή. Θα μας λείψεις. Καλό παράδεισο.»

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής συνεχίζονται, με το βίντεο-ντοκουμέντο να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για τη διαλεύκανση των αιτιών της τραγωδίας.