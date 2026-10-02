Στο Μετρό Θεσσαλονίκης κλιμάκιο βουλευτών του ΠΑΣΟΚ

Στο αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Πυλαία βρέθηκε κλιμάκιο βουλευτών Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ καθώς και τομεάρχες και κομματικά στελέχη όπου συναντήθηκαν με στελέχη της διοίκησης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν ζητήματα δυσλειτουργίας του μέσου, τα οποία ανέκυψαν το προηγούμενο διάστημα, ενώ το κλιμάκιο έθεσε στο τραπέζι και την επέκταση του μετρό στα δυτικά της πόλης.

“Το Μετρό Θεσσαλονίκης λειτουργεί με ένα διαφορετικό μοντέλο από το Μετρό της Αθήνας, λειτουργεί με έναν ανάδοχο λειτουργίας και συντήρησης για τα επόμενα έντεκα χρόνια. Αρα, λοιπόν, όταν το ασανσέρ δεν δουλεύει, κάποια σκαλιά δεν λειτουργούν, το μόνο μέσο που έχει το κράτος για να μπορέσει να επιταχύνει την επισκευή αυτού του πράγματος είναι να τηρεί τη σύμβαση του αναδόχου κατά γράμμα” τόνισε μετά τη συνάντηση ο Γραμματέας Υποδομών του ΠΑΣΟΚ και διευθυντής του Γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη Θεσσαλονίκη Δημήτρης Σαρηγιάννης και πρόσθεσε:

“Αυτό θέλαμε να δούμε σήμερα κατά πόσο τηρούνται και λειτουργούν αυτοί μηχανισμοί, που μπορεί να φτάσουν και στο σημείο της απομείωσης μιας αμοιβής του αναδόχου λειτουργίας και συντήρησης”.

Ο κ. Σαρρηγιάνης επεσήμανε ακόμη μια ακόμη παράμετρο, που κατά περίπτωση διαφοροποιεί το ποιος ευθύνεται για την αποκατάσταση μιας βλάβης.

“Εδώ, επειδή βρισκόμαστε στα τρία χρόνια της εγγύησης, από ότι μας είπαν οι αρμόδιοι, εμπλέκεται και ο κατασκευαστής του έργου” είπε ο κ. Σαρρηγιάνης και πρόσθεσε: “‘Αρα εδώ τίθεται και ένας προβληματισμός κατά πόσο τελικά όταν δόθηκε το μέτρο σε κυκλοφορία ήτανε τεσταρισμενο, ήταν όλα όπως πρέπει”.

“Χρειάζονται πραγματικές λύσεις και αντιμετώπισης και όχι επικοινωνιακές επιλογές” δήλωσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Χουρδακης και πρόσθεσε: Είναι πολύ σημαντικό να οριστικοποιηθεί και το θέμα του ενιαίου εισιτηρίου”.

“Το Μετρό μας απασχολεί καθημερινά, συχνά με αρνητικούς τρόπους, αλλά εμείς είμαστε εδώ θεσμικά για να δούμε πως πρέπει να λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο” δήλωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και συνέχισε: “Αγωνιζόμαστε για αυτό και για να πάει το Μετρό στα δυτικά. Αυτό θέλει πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Θα περιμένουμε απαντήσεις από το υπουργείο σε όλα τα ερωτήματα που έχουμε καταθέσει”.

Νωρίτερα, το κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε και με τους εργαζόμενους. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν από την πλευρά του Μετρό, ο διευθυντής έργου Μετρό Θεσσαλονίκης Νίκος Δένης και ο διευθυντής λειτουργίας και συντήρησης Μετρό Θεσσαλονίκης Γιώργος Ζυγογιάννης.