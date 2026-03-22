Στο Μεσολόγγι για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ο Ν. Δένδιας: “Η ιστορική μνήμη οδηγός ευθύνης για το παρόν και το μέλλον”

Παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, τελέστηκε ο φετινός εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, στο Μεσολόγγι.

Ο εορτασμός ήταν ενταγμένος στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 ετών από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου και περιλάμβανε μεγάλη στρατιωτική παρέλαση, για πρώτη φορά εκτός της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Μήνυμα εθνικής ενότητας έστειλε στις δηλώσεις του ο Ν. Δένδιας μετά το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης, τονίζοντας -μεταξύ άλλων – ότι: “…η ελευθερία δεν είναι μία έννοια αφηρημένη. Έχει κόστος, απαιτεί αντοχή, απαιτεί ενότητα, απαιτεί αυταπάρνηση, απαιτεί προσήλωση σε αρχές οι οποίες δεν μπορούν να τεθούν σε διαπραγμάτευση. Αυτό νομίζω είναι το διαχρονικό μήνυμα που εκπέμπεται από εδώ από το Μεσολόγγι και αυτό το μήνυμα για την πατρίδα μας παραμένει διαχρονικά επίκαιρο. Ιδίως σε μια εποχή γενικευμένης αβεβαιότητας διεθνών ανακατατάξεων και σύνθετων προκλήσεων, η ιστορική μνήμη δεν είναι μια τελετουργική αναφορά στο παρελθόν. Συνιστά θεμέλιο συνέχειας και οδηγό ευθύνης για το παρόν και το μέλλον.”.

Της επετειακής παρέλασης προηγήθηκε επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Κήπο των Ηρώων. Ιδιαίτερο συμβολισμό στον φετινό εορτασμό προσέδωσε το ιστορικό λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης από την Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας, συνδέοντας τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης με τη διαχρονική θυσία και το μεγαλείο του Μεσολογγίου.

Τα βλέμματα του κοινού τράβηξαν οι πτήσεις ελικοπτέρων και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολούθησε εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη από το αεροσκάφος F-16 “Ζευς” της πολεμικής αεροπορίας, με τον πιλότο Γιώργο Σαμαλή να στέλνει το μήνυμα της ημέρας αναφωνώντας: Τιμή και δόξα στο Μεσολόγγι.