Στο Mediterranean Cosmos, κάθε επίσκεψη αποκτά τη δική της γεύση

Μια απλή στάση για φαγητό μπορεί εύκολα να γίνει η πιο όμορφη στιγμή της ημέρας. Εκεί όπου η παρέα μοιράζεται στιγμές, ο καθένας επιλέγει τη γεύση που του ταιριάζει και, σχεδόν πάντα, όλοι θέλουν να μείνουν λίγο παραπάνω γύρω από το ίδιο τραπέζι.

Το ανανεωμένο food court του Mediterranean Cosmos έρχεται να δώσει σε αυτές τις καθημερινές στιγμές έναν νέο χώρο, πιο σύγχρονο, πιο άνετο και πιο φιλόξενο. Με σύγχρονη αισθητική, περισσότερη άνεση και μια μεγάλη ποικιλία γευστικών επιλογών, γίνεται η νέα αγαπημένη στάση για όσους θέλουν να συνδυάσουν τη βόλτα με φαγητό, παρέα και χαλαρή διάθεση.

Από ένα γρήγορο γεύμα μέχρι μια πιο χαλαρή συνάντηση με φίλους, υπάρχουν προτάσεις για κάθε διάθεση και κάθε στιγμή της ημέρας. Στα Pax Burgers θα βρείτε ζουμερά burgers, στο Join Healthy Food & Juice Bars δροσερές και healthy επιλογές, όπως σαλάτες, wraps και χυμούς, ενώ οι γνώριμες και αγαπημένες γεύσεις από την Domino’s Pizza και οι γλυκές απολαύσεις από τον Τερκενλή συμπληρώνουν ιδανικά τo γευστικό σκηνικό.

Και το ταξίδι των επιλογών δεν σταματά εδώ. Ασιατικές γεύσεις από το Mongo, παραδοσιακές συνταγές από το Παραδοσιακό, αυθεντικός γύρος από τον Γύρο Προεδρικό και πιο ιδιαίτερες comfort προτάσεις από τον Μικρό Βοριά συμπληρώνουν το μωσαϊκό ενός σύγχρονου χώρου που χωράει πολλές διαφορετικές γευστικές διαθέσεις την ίδια στιγμή.

Το ανανεωμένο food court του Mediterranean Cosmos γίνεται ο προορισμός όπου η βόλτα συναντά τη γεύση. Γιατί οι πιο όμορφες συναντήσεις δεν χρειάζονται ιδιαίτερη αφορμή, αρκεί η καλή παρέα, αγαπημένες γεύσεις και ένας χώρος που σου δίνει έναν ακόμη λόγο να μείνεις λίγο περισσότερο.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: https://mediterraneancosmos.gr/el