Στο Λουξεμβούργο ο Κυριάκος Πιερρακάκης για Eurogroup και ECOFIN

Στο Λουξεμβούργο βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης. Σήμερα θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Eurogroup, ενώ αύριο θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN).

Οι εξελίξεις στις ενεργειακές αγορές και οι επιπτώσεις τους στην ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα των δύο συνεδριάσεων, καθώς οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας επηρεάζουν άμεσα τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η ατζέντα του Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τις επιπτώσεις των εξελίξεων στις ενεργειακές αγορές, καθώς και ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα των δημόσιων οικονομικών. Την Ελλάδα στη συνεδρίαση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Σε διευρυμένη σύνθεση, το Eurogroup θα εξετάσει την πρόοδο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Στο πλαίσιο της ετήσιας αποτίμησης, οι υπουργοί θα συζητήσουν τις πρωτοβουλίες για:

Την εμβάθυνση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Την καλύτερη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις.

Τη διεύρυνση των χρηματοδοτικών επιλογών για τις επιχειρήσεις.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται επίσης οι συναλλαγματικές εξελίξεις, ενόψει των επόμενων διεθνών οικονομικών συναντήσεων.

Κεφαλαιαγορές και τραπεζικός τομέας στο ECOFIN

Η ενέργεια θα βρεθεί ψηλά και στις συζητήσεις του ECOFIN. Κεντρικό θέμα θα αποτελέσει η δέσμη μέτρων για την ολοκλήρωση και την εποπτεία των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, γνωστή ως MISP (Market Integration and Supervision Package).

Το Συμβούλιο θα επιδιώξει συμφωνία επί της γενικής προσέγγισης, ενώ θα εξετάσει και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός περισσότερο ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, το οποίο θα μπορεί να κινητοποιεί περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια για επενδύσεις, καινοτομία και ανάπτυξη.

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν ακόμη για:

Την πορεία υλοποίησης του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Την εφαρμογή του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

Τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Παράλληλα, θα συντονίσουν τις ευρωπαϊκές θέσεις ενόψει των συναντήσεων της G20 και των ετήσιων συνόδων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση για το κλίμα ενόψει της COP31.