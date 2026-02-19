Στο «κόκκινο» το Χρηματιστήριο Αθηνών – Έχασε τις 2.300 μονάδες

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία υποχωρεί κάτω από τις 2.300 μονάδες, μετά τη χθεσινή άνοδο.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρίσκονται οι τραπεζικές μετοχές και οι μετοχές της ΔΕΗ και της Elvalhalcor.

Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης Τιμών κατέγραψε πτώση 2,3% στις 2.271 μονάδες, ενώ η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 183 εκατ. ευρώ.

Ενδοσυνεδριακά, τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,58%), της Εθνικής (-3,65%), της ΔΕΗ (-3,11%), της Alpha Bank (-2,93%) και της Aegean Airlines (-2,92%).

Αρνητικό είναι το πρόσημο και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τα κέρδη των Airbus, Renault και Nestle.

Συγκεκριμένα, ο Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,6%. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχώρησε 0,6%, ο γερμανικός DAX έχασε 0,9%, στα ίδια επίπεδα με τον γαλλικό CAC 40.