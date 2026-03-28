Στο «κόκκινο» οι μεταφορές από το ράλι καυσίμων

Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος προειδοποιεί για τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί η αύξηση των τιμών καυσίμων στον κλάδο των οδικών μεταφορών, τονίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να διαταράξει τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας στη χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ομοσπονδία, η άνοδος των τιμών καυσίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινείται στο 30% με 35%, ενώ στην Ελλάδα η αύξηση του diesel ξεπερνά το 45%, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις επιχειρήσεις.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον κλάδο, καθώς το κόστος καυσίμων αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο των λειτουργικών εξόδων, καθιστώντας τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα ευάλωτες στις ανατιμήσεις.

Παράλληλα, η παρέμβαση της International Road Transport Union προς τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ – μεταξύ αυτών και τον Χρίστο Δήμα – αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες και συντονισμένες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες.

Πιέσεις ρευστότητας και κίνδυνοι για την αγορά

Η ΟΦΑΕ επισημαίνει ότι πολλές μεταφορικές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ενώ η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στην αγορά δεν πραγματοποιείται άμεσα, επιτείνοντας την πίεση στη βιωσιμότητά τους.

Όπως τονίζεται, η κατάσταση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες στην αγορά, όπως καθυστερήσεις ή ακόμη και διακοπές στη μεταφορά προϊόντων, αλλά και πιθανές ανατιμήσεις σε αγαθά.

Επιπλέον, καταγράφονται φαινόμενα όπως το «tank tourism», καθώς και ανισορροπίες στην τροφοδοσία, τα οποία αποδίδονται στην έλλειψη επαρκούς συντονισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτάσεις για μέτρα στήριξης

Η Ομοσπονδία καλεί την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε άμεσες πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, προτείνοντας ακόμη και τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών με ειδική ατζέντα για τον κλάδο.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται η μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, καθώς και παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των τιμών.

Παράλληλα, ζητείται η ενίσχυση του ευρωπαϊκού συντονισμού ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις στην αγορά, αλλά και η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.

Ανεπαρκή τα υφιστάμενα μέτρα – Έκκληση για άμεση δράση

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΟΦΑΕ Δημήτριος Φωκαΐδης υπογράμμισε ότι οι συνθήκες στον κλάδο έχουν επιδεινωθεί αισθητά, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων ώστε να αποφευχθούν ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις.

Όπως σημείωσε, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης, όπως η επιδότηση καυσίμων ύψους 0,16 ευρώ ανά λίτρο από την 1η Απριλίου, δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις αυξήσεις.

Η Ομοσπονδία καταλήγει ότι ο τομέας των οδικών μεταφορών αποτελεί κομβικό πυλώνα για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την επάρκεια αγαθών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.