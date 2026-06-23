Στο κόκκινο οι ευρωαγορές

Υποχώρησαν την Τρίτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια υπό το βάρος των ανησυχιών για τις διογκωμένες επιχειρηματικές δαπάνες στην Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά και για την πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ παρά την εκεχειρία στη Μέση Ανατολή που βοήθησε να υποχωρήσουν οι τιμές του πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 0,7% και έκλεισε στις 634,63 μονάδες.

Ο τεχνολογικός κλάδος έκλεισε στο βαθύ κόκκινο, με τον STOXX Europe 600 Technology να κατρακυλά 3,7% γνωρίζοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από τον περασμένο Φεβρουάριο καθώς οι επενδυτές παγκοσμίως επαναξιολογούν τις εταιρείες που έχουν καταγράψει φέτος ένα εντυπωσιακό ράλι λόγω της φρενίτιδας για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι εταιρείες τσιπ Infineon και STMicroelectronics υποχώρησαν 6,3% και 8,5% αντίστοιχα, ενώ οι κατασκευαστές εξοπλισμού ημιαγωγών ASML και Aixtron έχασαν 5,7% και 8,3% αντίστοιχα.

Οι επενδυτές έχουν αρχίσει να προβληματίζονται από τις μαζικές εκδόσεις χρέους που βλέπουν στον κλάδο της τεχνολογίας. Αυτή η τάση θα βρεθεί στο μικροσκόπιο των επενδυτών τα επόμενα τρίμηνα με φόντο και τις αποδόσεις των τεχνολογικών κολοσσών από τις επενδύσεις τους στην Τεχνητή Νοημοσύνης.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές βλέπουν να αυξάνονται οι πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης από την Federal Reserve και να δίνουν πιθανότητα πάνω από 50% για άλλη μια αύξηση πριν το τέλος του 2026, σύμφωνα με το στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το LSEG.

Οι αγορές περιμένουν παράλληλα άλλη μια αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά την αύξηση αυτού του μήνα , παρά τις πρόσφατες καθησυχαστικές δηλώσεις της προέδρου της κεντρικής τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ .

Στο ταμπλό, ο γερμανικός DAX σημείωσε πτώση 1%, ο γαλλικός CAC 40 έχασε 0,7%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 έκλεισε με μικρές απώλειες 0,1%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε 1,5%, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 σημείωσε μικρές απώλειες 0,3%.