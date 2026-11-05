Στο κόκκινο η Wall Street: Sell off στις τεχνολογικές μετοχές, στο -4,9% ο Nasdaq

ημαντική πτώση σημειώνει ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq (5,11%) Composite την Πέμπτη, εξαλείφοντας τα σημαντικά κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται από τις μετοχές τεχνολογίας και στρέφονται σε πιο αμυντικούς κλάδους της αγοράς. Σημαντικές απώλειες σημειώνουν τόσο ο Dow Jones (2,26%), όσο και ο S&P 500 (3,45%).

Συγκεκριμένα, ο Nasdaq υποχωρεί κατά 5,18%, στις 24.419,09 μονάδες εισερχόμενος σε έδαφος διόρθωσης, ενώ ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 σημειώνει πτώση 3,37%, στις 7.430,54 μονάδες. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones Industrial Average χάνει 2,35%, στις 52.103,50 μονάδες, καθώς τα κέρδη μετοχών όπως η Chevron και η Johnson & Johnson δεν ήταν αρκετά για να τον προστατεύσουν από το κύμα μαζικών πωλήσεων στον τεχνολογικό κλάδο. Ο Dow Jones διέγραψε περίπου το ήμισυ της ανόδου που είχε σημειώσει στο ράλι της Τετάρτης.

Οι μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα εκείνες που σχετίζονται με τον κλάδο των ημιαγωγών και τα data centers, υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Οι επενδυτές ανησυχούν ότι μια σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών και στα δύο σώματα του Κογκρέσου, καθώς και οι επικρατήσεις τους σε σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις για κυβερνήτες πολιτειών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυστηρότερη ρύθμιση της ανάπτυξης των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες ημιαγωγών Broadcom και Nvidia υποχώρησαν κατά 9,13% και 8,59% η καθεμία την Πέμπτη, ενώ άλλες εταιρείες, όπως η εταιρεία λογισμικού Oracle, σημείωσαν πτώση σχεδόν 8,75%.

Επιπλέον, οι εταιρείες Tesla και SpaceX του Elon Musk υποχώρησαν κατά 10,75% και 10.75% η καθεμία.

Μια άλλη μετοχή του κλάδου των ημιαγωγών, η Qualcomm, ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Ωστόσο, η μετοχή της υποχωρεί κατά 13.76%, εξαιτίας μιας πρόβλεψης για τα μελλοντικά κέρδη που ήταν ασθενέστερη από την αναμενόμενη.

Οι μετοχές των λεγόμενων εταιρειών neocloud (εταιρείες παροχής υποδομών cloud με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη) σημείωσαν επίσης σημαντικές απώλειες. Η CoreWeave υποχώρησε κατά 15, 78, η Nebius κατά 18, 97% και η Iren κατά 20,64%

Οι απώλειες αυτές συνδέονται με τις ανησυχίες ότι τα εκλογικά αποτελέσματα σε διάφορες πολιτείες ενδέχεται να προκαλέσουν πολιτικές αντιδράσεις και αυστηρότερο έλεγχο στον συγκεκριμένο κλάδο.

Ωστόσο, άλλοι κλάδοι φάνηκαν να διατηρούν τις δυνάμεις τους. Οι μετοχές των εταιρειών βασικών καταναλωτικών αγαθών σημείωσαν άνοδο, με τον συγκεκριμένο κλάδο να ενισχύεται περισσότερο από 1%. Θετική πορεία κατέγραψαν επίσης οι μετοχές των κλάδων υγείας και κοινής ωφέλειας.

Ο Jordan Watson, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην επενδυτική εταιρεία Tandem Investment Advisors, δήλωσε ότι το ισχυρό χρηματιστηριακό ράλι και η φυγή των επενδυτών από τις μετοχές που συνδέονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη ενδέχεται να είναι προσωρινά φαινόμενα.

«Ενδέχεται να εισερχόμαστε σε μια περίοδο μεγαλύτερης μεταβλητότητας, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αφομοιώσουν τα εκλογικά αποτελέσματα και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη χάραξη πολιτικής», ανέφερε.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε την Τετάρτη κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι το Δημοκρατικό Κόμμα θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη νέα πολιτική του ισχύ, προκειμένου να ασκήσει πίεση στον πρόεδρο Donald Trump για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Όμως την Πέμπτη η τάση αντιστράφηκε.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκαν τελευταία κατά περισσότερο από 1%, φτάνοντας λίγο κάτω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, φτάνοντας περίπου στα 97 δολάρια το βαρέλι.