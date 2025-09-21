Στο «κόκκινο» η πολιτική κόντρα με φόντο την οικονομία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στρατηγική διεύρυνσης των κομμάτων

Η οικονομία και το ανοιχτό μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, την ώρα που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και οι ενδεχόμενες συνεργασίες των κομμάτων.

Τη διάταξη για τις μάχες στην οικονομία, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τη στρατηγική διεύρυνσης ενόψει της κάλπης του 2027 προετοιμάζουν τα κόμματα. Παράλληλα, οι έριδες για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία συνεχίζονται ενώ μαίνεται η σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και η κόντρα για την οικονομία με φόντο τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και αιχμή της κυβερνητικής αντεπίθεσης, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του 13ου μισθού.

Η αντιπαράθεση θα κορυφωθεί την ερχόμενη εβδομάδα εντός Βουλής με την εξέταση των πρώτων μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.