Στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews ο Κυρ. Μητσοτάκης την Πέμπτη

Σειρά προγραμματισμένων εμφανίσεων περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, στις 12:00, ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με αφορμή την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισής του.

Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραχωρήσει συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews και στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί στις 20:30, με ομιλία του στα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park.