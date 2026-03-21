Στο κεφάλι χειρουργήθηκε ο 7χρονος που τραυματίστηκε στη Βέροια

Σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι υπεβλήθη ο 7χρονος που διακομίσθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης , μετά τον σοβαρό τραυματισμό του σε πάρκο, στην περιοχή της Βέροιας.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 7χρονος νοσηλεύεται πλέον στη ΜΕΘ του Ιπποκράτειου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη, μετά το έκτακτο χειρουργείο στο οποίο υπεβλήθη στο ΑΧΕΠΑ λόγω των κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων που φέρει.

Όπως έγινε γνωστό, το παιδί έπαιζε σε πάρκο στη Βέροια., όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Σημειώνεται ότι ο 7χρονος εντόπιστηκε από περαστικό, σύμφωνα με πληροφορίες τηε ΕΡΤ, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομέιο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ.