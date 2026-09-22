Στο Κάιρο ο Νίκος Δένδιας – Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Σίσι

Από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι έγινε δεκτός ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στο Κάιρο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ, ο κ. Δένδιας παρουσίασε στον πρόεδρο της Αίγυπτου την ελληνική οπτική για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επίσης του παρουσίασε την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, οι δύο άνδρες μοιράστηκαν και τις σκέψεις τους για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών.

Τέλος ο κ. Δένδιας έδωσε συγχαρητήρια στον κ. Σίσι για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση «Μέδουσα», η οποία πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και του Μυρτώου Πελάγους.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι. Του παρουσίασα την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρία να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Τον συνεχάρην για το επίπεδο των αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση “Μέδουσα”».

Είχα σήμερα την τιμή να γίνω δεκτός από τον Πρόεδρο της #ΑιγύπτουAbdel Fattah El-Sisi @AlsisiOfficial. Του παρουσίασα την ελληνικη οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο, την ευρύτερη περιοχή μας. Είχα επίσης την ευκαιρια να του παρουσιάσω την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών… pic.twitter.com/uJLTNGenPB — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 22, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας «θα συμμετάσχει σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 σε Τριμερή Συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, στρατηγό, Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ και τον υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών χωρών, οι κοινές ασκήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, η συνεργασία στον τομέα των νέων τεχνολογιών και της αμυντικής καινοτομίας, καθώς και οι προκλήσεις στο περιβάλλον ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.