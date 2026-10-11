Στο ιστορικό ελληνικό Προξενείο και τη Μητρόπολη Κορυτσάς ο ΥΜΑ-Θ Κ. Γκιουλέκας

Την Κορυτσά επισκέφθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας και Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, συνοδευόμενος από τα μέλη της αποστολής εξωστρέφειας εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, της αυτοδιοίκησης και των Πανεπιστημίων της Βόρειας Ελλάδας, στην Αλβανία και το Μαυροβούνιο.

Ο κ. Γκιουλέκας και τα μέλη της αποστολής αρχικά μετέβησαν στο ιστορικό κτίριο του ελληνικού Προξενείου, στο οποίο είχε υπηρετήσει ο βραβευμένος με Νόμπελ, ποιητής Γιώργος Σεφέρης.

Εκεί, ο υφυπουργός συναντήθηκε με τον πρόξενο, Αστέριο Μπουζιά, τον οποίο ενημέρωσε για τον σκοπό του ταξιδιού και τα μέλη της αποστολής ξεναγήθηκαν στο κτίριο.

Στη συνέχεια, μετέβησαν στην έδρα της Μητρόπολης, όπου συναντήθηκαν με τον μητροπολίτη Αναστάσιο, ο οποίος τους ενηνέρωσε για τις δράσεις και τις ανάγκες της Μητρόπολης.

«Ήταν υποχρέωσή μου να έρθω εδω. Κάθε Ελλαδίτης πρέπει να περνά και από την Κορυτσά, να βλέπει τις ρίζες των δικών μας ανθρώπων που ήταν εδώ, που συνεχίζουν να είναι», είπε στον μητροπολίτη ο κ. Γκιουλέκας και σημείωσε ότι η εκκλησία της Κορυτσάς είναι από τις πιο ιστορικές και πρέπει να την επισκέπτονται οι Ελλαδίτες.

«Εμείς είμαστε μια μικρή εκκλησία, η οποία πάντα έχει ανάγκη από φίλους που θα την βοηθήσουν. Πρέπει να το καταλάβουν και οι φίλοι ότι αυτή η εκκλησία μόνη της δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί», τόνισε ο μητροπολίτης και εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη του υφυπουργού και της αποστολής.

Ο μητροπολίτης ενημέρωσε τον υφυπουργό ότι στην Κορυτσά λειτουργεί Μουσείο της εκκλησίας με 7.000 εικόνες και τόνισε πως οι πολίτες διαφορετικών θρησκειών συμβιώνουν αρμονικά στην Κορυτσά.

Ο κ. Γκιουλέκας συναντήθηκε, επίσης, με μέλη και στελέχη της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Κορυτσά.