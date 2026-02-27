Στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα ο Ρούμπιο – Στην ατζέντα του η ένταση με το Ιράν

Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στο Ισραήλ, όπου θα συζητήσει το θέμα του Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Παρασκευή, καθώς οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με την Τεχεράνη.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο Ρούμπιο θα ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 2-3 Μαρτίου. Θα συζητήσει επίσης άλλες περιφερειακές προτεραιότητες, όπως το Λίβανο και το σχέδιο ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Βανς δεν αποκλείει το ενδεχόμενο βομβαρδισμών

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη –χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν– ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος -δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».