Στο Ισραήλ για ανάκριση δύο ακτιβιστές της Global Sumud Flotilla

Δύο ακτιβιστές της «Global Sumud Flotilla», που προσπάθησε να διαπεράσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Πρόκειται για τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπού Κεσέκ και Τίαγκο Άβιλα, οι οποίοι σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 176 ακτιβιστές που αποβιβάστηκαν σε λιμένα του Νομού Λασιθίου στην Κρήτημεταφέρθηκαν στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ισραηλινό ΥΠΕΞ «είναι ύποπτοι για παράνομη συνεργασία με τη “Λαϊκή Διάσκεψη για τους Παλαιστινίους του Εξωτερικού”, μια οργάνωση που έχει τεθεί υπό κυρώσεις από τις ΗΠΑ και την οποία το υπουργείο περιγράφει ως “προσωπείο της Χαμάς”.

Η ανακοίνωση πρόσθεσε ότι ο Αμπού Κεσέκ, Ισπανός πολίτης παλαιστινιακής καταγωγής και ο Άβιλα, Βραζιλιάνος πολίτης, θα «λάβουν προξενική επίσκεψη από τους εκπροσώπους των αντίστοιχων χωρών τους στο Ισραήλ».

Σε δήλωσή του ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης ζητά την άμεση απελευθέρωση των δύο ακτιβιστών, καταγγέλλοντας παράλληλα τη στοχοποίησή τους από το Ισραήλ.

Αναλυτικά η δήλωση

«SOS: Το ισραηλινό πολεμικό πλοίο που απήγαγε τα περίπου 180 μέλη του πληρώματος της Σουμούντ Φλοτίλλας στα ανοικτά των ακτών της Κρήτης (πράξη πειρατείας και κατάφωρη παραβίαση του Δίκαιου της Θάλασσας) στοχοποιεί δύο από αυτούς: τον Σαΐφ Αμπουκεσέκ, ισπανό πολίτη παλαιστινιακής καταγωγής, και τον Τιάγκο Αβίλα, βραζιλιάνο πολίτη που έχει διακριθεί για τις επανειλημμένες προσπάθειές του να σπάσει τον παράνομο, γενοκτονικό ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα απαχθέντα μέλη του πληρώματος της Global Sumud Flotilla, τα οποία το ισραηλινό ναυτικό αποβίβασε στην Κρήτη, ο Σαΐφ και ο Τιάγκο κρατούνται και οδηγούνται σε ισραηλινή φυλακή. Πρόκειται για διπλή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου: Πρώτον, το Ισραήλ τους απήγαγε παράνομα εν πλω. Δεύτερον, το Ισραήλ τους μεταφέρει τώρα, βίαια και παράνομα, σε μία από τις διαβόητες φυλακές του.

Στο μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση συμπράττει πλήρως με την εγκληματική τακτική του Ισραήλ, παραδίδοντας πράγματι τις υποχρεώσεις της για έρευνα και διάσωση και συνωμοτώντας με το Ισραήλ για να εκδικηθεί τα γενναία πληρώματα της Σουμούντ Φλοτίλλας, οι οποίοι με την ακτιβιστική τους δράση υπερασπίζονται σταθερά το Διεθνές Δίκαιο καθώς και την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, το οποίο έχει κηρύξει σαφώς και κατηγορηματικά παράνομο τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας από το Ισραήλ και την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Μέσω της συνενοχής και της σιωπής τους, η ελληνική κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, και γενικότερα η Δύση, περιφρονούν, και μάλιστα ατιμάζουν, τις υποτιθέμενες, πολυδιαφημισμένες, «δυτικές αξίες» τους. Ας απαιτήσουμε όλοι και όλες:

Την άμεση απελευθέρωση του Σαΐφ και του Τιάγκο,

Τέλος στην εγκληματική συμπεριφορά του Ισραήλ στα διεθνή ύδατα,

Τερματισμό του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ,

Τη διακοπή της παροχής πρακτικής και ηθικής υποστήριξης από την ελληνική κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση στη γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα και την “εθνοκάθαρση” στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Δυτική Όχθη».