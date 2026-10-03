Στο Γεντί Κουλέ ο Αλέξης Τσίπρας

Του Σταύρου Αλχατζιδη,

Στην φυλακή του Γεντί Κουλέ ξεναγήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός επισκέφθηκε το μνημείο προκειμένου να εκφράσει την διαφωνία του αναφορικά με τον τρόπο χρήσης του.

” Και τι ήθελαν να κάνουν εδώ; ” , ήταν το ερώτημα που έθεσε ο κ. Τσίπρας στον δήμαρχο Νεάπολης Συκεων Σίμος Δανιηλιδης που τον υποδέχτηκε στον χώρο.

” Ήθελαν να τον παραχωρήσουν για διάφορες εκδηλώσεις ακόμη και γαστριμαργικου χαρακτήρα ” , απάντησε ο κ. Δανιηλιδης προσθέτοντας πως η άμεση παρέμβαση του δήμου μαζί με συλλόγους και κατοίκους τελικά το απέτρεψε.

Πράγματι το Γεντι Κουλέ με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδωνη έχει εξαιρεθεί από ανάλογες χρήσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για συλλογική νίκη ενώ τόνισε πως η συγκεκριμένη υπόθεση ανέδειξε την συνολική στάση της κυβέρνησης που μόνο στόχο έχει την εμπορευματοποίηση, αλλά και την προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού.

Ο κ. Τσίπρας ξεναγήθηκε στους χώρους της φυλακής περίπου μία ωρα από τον πρόεδρο του ΣΕΑ Γιάννη Καρλιαμπα. Στα αξιοσημείωτα τα παράπονα που δέχτηκε από επισκέπτες σχετικά με την τιμή του εισιτηρίου ( 10 ευρώ).

Αναχωρώντας για το αεροδρόμιο ο κ. Τσίπρας έκανε μια στάση στο σημείο όπου βρέθηκαν σοροί από την εποχή του εμφυλίου καταθέτοντας στεφάνι.