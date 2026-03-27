Στο Φανάρι με ουσιαστικό αποτύπωμα ο Νίκος Παπαϊωάννου

Με σαφές πολιτικό ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκου Παπαϊωάννου στην Κωνσταντινούπολη, με τη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο βάρος. Η παρουσία στο Φανάρι ξεπέρασε τον στενό εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδεται στη διαρκή σύνδεση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον Ελληνισμό της Πόλης.

«Σε μια εποχή σύνθετων προκλήσεων, η παρουσία του Πατριαρχείου αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς πνευματικότητας, ενότητας και οικουμενικών αξιών», δήλωσε ο Υφυπουργός. Σε μια τεταμένη γεωπολιτικά περίοδο τέτοιου είδους πρωτοβουλίες φαίνεται ότι αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ενδιαφέρον είχε και η παρουσία του Υφυπουργού στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο – Λύκειο, με το μήνυμα προς τη διασπορά να είναι σαφές: η παιδεία παραμένει βασικός πυλώνας διατήρησης της ταυτότητας και της συνέχειας του Ελληνισμού.

Μια επίσκεψη σε χαμηλούς τόνους, αλλά με σαφή προσανατολισμό και ουσία.