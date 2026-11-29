Στο Φάληρο καταπλέει τη Δευτέρα η «ψηφιακή» φρεγάτα «Νέαρχος». Η δεύτερη φρεγάτα FDI του Πολεμικού Ναυτικού αναμένεται να φτάσει τη Δευτέρα στον Φαληρικό Όρμο, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της από τα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον «Νέαρχο» θα υποδεχθεί η πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI που παρέλαβε το Πολεμικό Ναυτικό, η φρεγάτα «Κίμων» στομ Σαρωνικό Κόλπο. Ο «Νέαρχος» θα συνοδεύεται από σκάφη ανορθόδοξου πολέμου και πυραυλακάτους του Πολεμικού Ναυτικού. Τελικός προορισμός του «Νέαρχου» μετά την υποδοχή του, είναι ο ναύσταθμος Σαλαμίνας όπου θα ενταχθεί στο στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Πριν από λίγες ημέρες, η φρεγάτα «Νέαρχος» απέπλευσε από τη Βρέστη της Γαλλίας όπου παρέλαβε τον οπλισμό του. Ακολούθως πέρασε από τα στενά του Γιβραλτάρ και πλέει στη Μεσόγειο.

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα διαθέτει ιδιαίτερα υπερσύγχρονο, ισχυρό οπλισμό, καθώς στη διαμόρφωση Standard 2 προβλέπεται να φέρει 32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30 και οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C.

Παράλληλα, διαθέτει σύστημα εγγύς άμυνας RAM, πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών. Για την αντιμετώπιση υποβρυχίων χρησιμοποιεί τορπίλες MU90, σε συνδυασμό με τα προηγμένα συστήματα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4.

Κομβικό ρόλο στις επιχειρησιακές δυνατότητες του «Νέαρχου» έχουν, επίσης, το ραντάρ Sea Fire και το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, τα οποία επιτρέπουν την αποτελεσματική επιτήρηση του θαλάσσιου και εναέριου χώρου, τον εντοπισμό απειλών και τον συντονισμό των οπλικών συστημάτων.

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων. Υποστηρίζει ελικόπτερο S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Schiebel Camcopter S-100, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Το βασικό πλεονέκτημα της νέας φρεγάτας βρίσκεται στον συνδυασμό σύγχρονων αισθητήρων, ισχυρού οπλισμού και συστημάτων αυτοπροστασίας, που της επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε διαφορετικές απειλές και να συμμετέχει σε σύνθετες ναυτικές επιχειρήσεις.

Η τελετή ύψωσης της σημαίας πραγματοποιήθηκε στα τέλη Οκτωβρίου, στα ναυπηγεία της Naval Group, στη Λοριάν της Γαλλίας, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το επόμενο βήμα για το Πολεμικό Ναυτικό, μετά την άφιξη του «Νέαρχου», είναι η παραλαβή της τρίτης φρεγάτας FDI, «Φορμίων» (F-603). Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στον «Φορμίωνα» έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ