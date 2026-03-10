Στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο «Κλεισθένης» χτυπά η καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου «Κλεισθένης», που διοργανώνει η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα πραγματοποιηθεί στις 26–28 Μαρτίου 2026 στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ HELEXPO).

Το συνέδριο πραγματοποιείται παράλληλα με τις θεματικές διεθνείς εκθέσεις FORWARD GREEN EXPO και RENEWABLE ENERGY TECH EXPO, με συνδιοργανωτή την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η διοργάνωση αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο σημαντικές εξελίξεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα αναπτυχθούν τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

● Περιβάλλον

● Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

● ΠΔ/18 και Οικονομικά Θέματα

● Κοινωνία – Πολιτισμός – Αθλητισμός

Παράλληλα, μέσα από συζητήσεις με σημαντικές προσωπικότητες της Αυτοδιοίκησης, της Επιστημονικής Κοινότητας και της Δημόσιας Διοίκησης, θα τεθούν προτάσεις και προβληματισμοί για τη βελτίωση της λειτουργίας των Δήμων και τη μετάβαση σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν υπηρεσιακά στελέχη από τους 332 δήμους της χώρας, τα οποία θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για κρίσιμα ζητήματα και εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το ενδιαφέρον για συμμετοχή είναι ιδιαίτερα έντονο, καθώς ήδη οι εγγραφές στην επίσημη πλατφόρμα του συνεδρίου αριθμούν εκατοντάδες, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία της διοργάνωσης.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια των τριών ημερών θα συμμετάσχουν ως εισηγητές και ομιλητές:

● 56 Δήμαρχοι

● 25 Στελέχη Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

● 15 Καθηγητές Πανεπιστημίου

● 17 Ανώτατα Υπηρεσιακά Στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης

● 15 Τεχνοκράτες και Στελέχη του Ιδιωτικού Τομέα

Επιπλέον, στο συνέδριο θα δώσουν το «παρών» Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, καθώς και Πρόεδροι και Διευθύνοντες Σύμβουλοι Οργανισμών και Φορέων.

Ιδιαίτερη καινοτομία για τη φετινή διοργάνωση αποτελεί η παρουσίαση πανελλαδικής έρευνας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Opinion Poll και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο συζήτησης και προβληματισμού κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου.

Την τρίτη ημέρα του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί η απονομή των Βραβείων «Κλεισθένης», τα οποία απονέμονται σε Δήμους και στελέχη της Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξη καλών πρακτικών και δράσεων με σημαντικό κοινωνικό και διοικητικό αποτύπωμα.

Οι εγγραφές για το συνέδριο πραγματοποιούνται μέσω της επίσημης πλατφόρμας στην ιστοσελίδα:

https://synedriokleisthenis2026.gr/program

Το Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο «Κλεισθένης» τελεί υπό την αιγίδα:

● του Υπουργείου Εσωτερικών

● της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

● της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

● του Δήμου Θεσσαλονίκης

● της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

● του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

● του Δικτύου Βιώσιμη Πόλη

Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Πράσινο Ταμείο.