Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας σε εκδήλωση του Στράτου Σιμόπουλου στον Εύοσμο

Εκδήλωση με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την καθημερινότητά μας. Μαζί στη νέα εποχή των επαγγελμάτων» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου, με πρωτοβουλία του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, προέδρου της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, και νέου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος Στράτου Σιμόπουλου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι από διαφορετικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς χώρους, οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για τις επιπτώσεις και τις προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και την καθημερινότητα. Μεταξύ των ομιλητών ήταν ο Κώστας Βασιλειάδης, η Άννα Κολέρδα, η Κατερίνα Μαρουλάκη, η Ξανθή Παρταλίδου, η Παρασκευή Σαλαβγιά και ο Βασίλης Χατζηβρέττας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου, Λευτέρης Αλεξανδρίδης, καθώς και ο πρόεδρος της Ο.Μ.Τ.Ε. και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κορδελιού – Ευόσμου «Ο Αριστοτέλης», Απόστολος Ελευθερίου. Την εισαγωγή της εκδήλωσης έκανε ο οικονομολόγος και δημοτικός σύμβουλος Κορδελιού – Ευόσμου, Χρήστος Δεμερτζής, ενώ τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Θεολόγος Ηλιού.

Κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Στράτος Σιμόπουλος αναφέρθηκε στις αλλαγές που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη που ήδη επηρεάζει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και τον τρόπο εργασίας σε πολλούς κλάδους.

Όπως ανέφερε, η νέα τεχνολογία προκαλεί τόσο αισιοδοξία όσο και ανησυχίες σχετικά με το μέλλον ορισμένων επαγγελμάτων και τον ρόλο του ανθρώπου στην παραγωγική διαδικασία. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η ιστορία έχει δείξει πως κάθε μεγάλη τεχνολογική αλλαγή, πέρα από την ανατροπή παλαιών πρακτικών, δημιουργεί και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και απασχόλησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη επανακατάρτισης και απόκτησης νέων δεξιοτήτων από τους εργαζομένους, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής. Παράλληλα, επισήμανε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο που θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, θα επιταχύνει την επίλυση προβλημάτων και θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις δυνατότητες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σε τομείς όπως η εκπαίδευση, η δικαιοσύνη, η αγορά εργασίας, η κοινωνική ένταξη και η επιχειρηματικότητα, με κοινή διαπίστωση ότι η προσαρμογή στις τεχνολογικές εξελίξεις αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση των νέων ευκαιριών.