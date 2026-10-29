Στο Διοικητικό Συμβούλιο της UFI ο Ανδρέας Μαυρομμάτης

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκόσμιας Ένωσης Εκθέσεων (UFI) εξελέγη ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO, κ. Ανδρέας Μαυρομμάτης.

Η τριετής θητεία του ξεκινά μετά τη Γενική Συνέλευση της UFI, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2026 στο πλαίσιο του 93ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της UFI στο Μπαχρέιν.

Η ΔΕΘ-HELEXPO, αντιλαμβανόμενη την ανάγκη διεθνούς δικτύωσης σε ένα παγκοσμιοποιημένοπεριβάλλον, έχει επενδύσει στον διεθνή της χαρακτήρα, συμμετέχοντας ενεργά στα θεσμικά όργανα της διεθνούς εκθεσιακής κοινότητας. Μάλιστα, η ΔΕΘ είναι μέλος της UFI από το 1927.

«Η εκλογή μου αποτελεί τιμή για εμένα και την εταιρεία και καταδεικνύει ότι η ΔΕΘ-HELEXPO διαχρονικά διατηρεί την εκπροσώπησή της εκεί που αποτυπώνονται οι πιο σύγχρονες εξελίξεις της εκθεσιακής βιομηχανίας. Θα αξιοποιήσουμε αυτή τη θέση για να μεταφέρουμε τη διεθνή τεχνογνωσία στον μετασχηματισμό της “Νέας ΔΕΘ”. Ευχαριστώ θερμά τα μέλη της UFI για την εμπιστοσύνη τους» δήλωσε ο κ. Μαυρομμάτης.

Η UFI ιδρύθηκε το 1925 και εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί τη φωνή της παγκόσμιας εκθεσιακής βιομηχανίας. Αποστολή της είναι να εκπροσωπεί, να συνδέει και να αναπτύσσει την εκθεσιακή κοινότητα παγκοσμίως, εξυπηρετώντας διοργανωτές εκθέσεων, φορείς διαχείρισης εκθεσιακών κέντρων, μεγάλες εθνικές και διεθνείς εκθεσιακές ενώσεις και επιλεγμένους συνεργάτες του κλάδου. Σήμερα η UFI ενώνει περίπου 900 οργανισμούς-μέλη σε 90 χώρες και περιοχές, εκπροσωπώντας άμεσα περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους της εκθεσιακής βιομηχανίας σε όλο τον κόσμο.

Η Πρόεδρος της UFI, Panittha Buri, δήλωσε: «Το Διοικητικό μας Συμβούλιο αντανακλά αυτό που κάνει την UFI πραγματικά ξεχωριστή: μια παγκόσμια κοινότητα, ενωμένη από την κοινή δέσμευση για την πρόοδο της εκθεσιακής βιομηχανίας. Συγχαίρω θερμά όλα τα νεοεκλεγένταμέλη και ευχαριστώ ειλικρινά όσους αποχωρούν για την αφοσίωση, τη δέσμευση και την προσφορά τους στην UFI. Τελικά, ένας σύνδεσμος είναι τόσο δυνατός όσο η δέσμευση και η συμβολή των μελών του. Η πραγματική του αξία δεν βρίσκεται μόνο στην ηγεσία του, αλλά στη διάθεση ολόκληρης της κοινότητάς του να συμμετέχει, να μοιράζεται γνώση, να ανταλλάσσει ιδέες και να εργάζεται από κοινού για κοινούς στόχους. Η δύναμη της UFI πηγάζει από τους ανθρώπους που αφιερώνουν τον χρόνο, την ενέργεια και το πάθος τους για να διαμορφώσουν το μέλλον της. Το Διοικητικό Συμβούλιο προσφέρει ηγεσία και κατεύθυνση, όμως η συνδυασμένη δέσμευση του Συμβουλίου και του ευρύτερου σώματος των μελών είναι αυτή που δίνει ζωή στον σύνδεσμό μας και του επιτρέπει να ευδοκιμεί. Κοιτάζοντας μπροστά, είμαι βέβαιη ότι, συνεχίζοντας να εργαζόμαστε μαζί, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και να συμβάλλουμε ενεργά στο κοινό μας όραμα, μπορούμε να κάνουμε την UFI ακόμη πιο δυνατή και να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία για την παγκόσμια εκθεσιακή μας κοινότητα. Άλλωστε, το μέλλον της UFI είναι κάτι που διαμορφώνουμε μαζί».