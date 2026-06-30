«Στο δικό μου γάμο είχα κάνει αυτό το λάθος που εσείς πρέπει να αποφύγετε»

Ογάμος είναι μια από τις πιο δυνατές αναμνήσεις μας, που κουβαλάμε για μια ζωή, με όλες τις όμορφες αλλά και τις δύσκολες στιγμές του. Έτσι μια γυναίκα, παντρεμένη εδώ και 16 χρόνια, κάνει αναδρομή στο δικό της και μοιράζεται με τις μέλλουσες νύφες ό,τι έκανε, κατά τη γνώμη της, σωστά και ό,τι θα διόρθωνε, αν της δινόταν η ευκαιρία σήμερα.

Τι έκανε σωστά

«Βρήκα χρόνο να απολαύσω το φαγητό της δεξίωσης». Πόσες ιστορίες έχουμε ακούσει από νύφες που είναι τόσο «απασχολημένες» στο γάμο τους, ώστε δεν προλαβαίνουν να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα τους, με αποτέλεσμα και να μην απολαμβάνουν το catering, που έχουν πληρώσει οι ίδιες και η οικογένειά τους, και να παραμένουν νηστικές και πιο ευάλωτες στο μεθύσι και το χανγκόβερ της επόμενης ημέρας.

«Είχα παιδιά ανάμεσα στους καλεσμένους». Απαντώντας σε μια τάση που παρατηρούμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τους γάμους χωρίς παιδιά, η ίδια σχολιάζει, ως μητέρα δύο παιδιών πλέον, ότι οι μικροί καλεσμένοι της πρόσθεσαν χαρά και αυθορμητισμό στην ατμόσφαιρα.

«Αγκάλιασα το προσωπικό μου στυλ». Ευτυχώς σήμερα οι νύφες έχουν στη διάθεσή τους ακόμα περισσότερες επιλογές, για να κάνουν ένα γάμο που δεν υπακούει σε μαζικούς κανόνες αλλά αντικατοπτρίζει απόλυτα την προσωπικότητά τους, από το νυφικό φόρεμα μέχρι την τοποθεσία του πάρτι.

Τα λάθη που δεν θα έκανε ξανά, αν της δινόταν η ευκαιρία

«Δεν είχα προετοιμαστεί αρκετά καλά για την τελετή». Είναι σημαντικό για ένα ζευγάρι, είτε παντρεύεται με πολιτικό είτε με θρησκευτικό γάμο, να γνωρίζει καλά όλα τα στάδιά του ώστε να αποφευχθούν τα ευτράπελα στη διάρκεια τόσο του μυστηρίου όσο και της δεξίωσης μετά.

«Δεν είχα τσεκάρει προσεκτικά την ημερομηνία του γάμου που επέλεξα». Δεν είναι μόνο οι πολύ γνωστές γιορτές και διοργανώσεις που δυσκολεύουν ένα γάμο. Η συγκεκριμένη νύφη, για παράδειγμα, δεν είχε σκεφτεί ότι ο δικός της θα μπορούσε να συμπέσει με τον Μαραθώνιο στην πόλη της, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να γίνουν πραγματικά εφιαλτικές.

«Ήμασταν πολλά χρόνια ζευγάρι μέχρι να παντρευτούμε». Στο γάμο της ήταν ζευγάρι ήδη δέκα χρόνια με το σύζυγό της: «Μπορεί να λέγαμε μέχρι τότε ότι μια επίσημη δέσμευση είναι τυπική, αλλά πλέον κατανοώ τη βαθύτερη σημασία του να ανταλλάσσεις όρκους μπροστά στους αγαπημένους σου».