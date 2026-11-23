Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς με ξεχωριστή απόφαση (138/2026), απηύθυνε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), σχετικά με το εάν είναι συμβατή με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η διατήρηση της κατάργησης των συγκεκριμένων παροχών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Σύλλογο Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων.

Προηγήθηκε αγωγή από 46 εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, οι οποίοι διεκδικούν τα ανωτέρω επιδόματα για την περίοδο από το 2023 έως και το 2025.

Το ερώτημα που τίθεται σχετίζεται και με τη βελτίωση των δημοσιονομικών της χώρας, καθώς και με τις ευρωπαϊκές διατάξεις που έχουν θεσμοθετηθεί για την προστασία των παροχών.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κιλκίς δεν προχώρησε στην οριστική εκδίκαση των οικονομικών αξιώσεων, αλλά επέλεξε να ζητήσει την ερμηνεία του ενωσιακού δικαίου από το ΔΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 267 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για το συγκεκριμένο θέμα έχει προηγηθεί αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) τον Αύγουστο του 2026.