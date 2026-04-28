Στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Θ. η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ Ισμήνη Παπακυρίλλου

Τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) τίμησε με την παρουσία της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών φορέων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η κα Παπακυρίλλου παρουσίασε τις βασικές δράσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ιδιαίτερη έμφαση στις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην ενίσχυση της ρευστότητας και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα σύγχρονα προγράμματα χρηματοδότησης και εγγυοδοσίας, καθώς και στις δυνατότητες που παρέχονται στις επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΕΕΘ, κ. Κυριάκος Μερελής, ανέδειξε τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης και ρευστότητας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του Νομού Θεσσαλονίκης, τονίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επαγγελματικός κόσμος, ιδίως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο, ανταγωνιστικό και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για την ενίσχυση της συνεργασίας και την αναβάθμιση του επιπέδου ενημέρωσης για τις δράσεις της ΕΑΤ που αφορούν τα Μέλη του Επιμελητηρίου, με στόχο την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων προς όφελος της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας.