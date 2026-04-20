Στο… χείλος του γκρεμού αυτοκίνητα στην οδό Αλοννήσου στην Τούμπα – Έργα για οπτικές ίνες δημιούργησαν πρόβλημα στο εργοτάξιο για τους στάβλους Παπάφη

Στο… χείλος του γκρεμού βρέθηκαν σήμερα το πρωί αυτοκίνητα στην οδό Αλοννήσου, στην περιοχή της Τούμπας, στο σημείο όπου εξελίσσονται οι εργασίες για την ανάπλαση του κτιριακού συγκροτήματος των πρώην στάβλων Παπάφη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πρόβλημα προκλήθηκε, όταν συνεργείο εταιρείας που εκτελούσε εργασίες εγκατάστασης οπτικών ινών στην περιοχή, έσπασε αγωγό της ΕΥΑΘ, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διαρροή νερού και να πλημμυρίσει ο δρόμος. Μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα, η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο έχει διακοπεί.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βλάβη που δημιουργήθηκε από την εταιρεία που εκτελούσε τις εργασίες για τις οπτικές ίνες είχε αλυσιδωτές συνέπειες και στο εργοτάξιο που ανέπτυξε ο ανάδοχος που εκτελεί το έργο του δήμου Θεσσαλονίκης για την ανάπλαση των πρώην στάβλων Παπάφη. Ειδικότερα, το πρανές στην πλευρά της οδού Αλοννήσου υποχώρησε και τα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο βρέθηκαν ξαφνικά στο όριο του κενού.



Από την πρώτη στιγμή στο σημείο βρέθηκε ο μηχανικός του δήμου Θεσσαλονίκης που επιβλέπει το έργο αξιοποίησης των πρώην στάβλων Παπάφη, ενώ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας Πρόδρομος Νικηφορίδης έχει ήδη επικοινωνήσει με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τον έντονο προβληματισμό του δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και συνολικά της αυτοδιοίκησης για τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών τα έργα εγκατάστασης οπτικών ινών. Κακοτεχνίες, συχνές βλάβες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αποκατάσταση οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων συνθέτουν, όπως επισημαίνεται, μια καθημερινή πλέον εικόνα που επιβαρύνει την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Β. Ζούκα