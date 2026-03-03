Στο αυτόφωρο ο Γεωργιανός – Ανοιχτή η δικογραφία για την κατασκοπεία

Για παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές ο Γεωργιανός αζερικής καταγωγής, που προσήχθη χθες ως ύποπτος κατασκοπευτικής δράσης στη βάση της Σούδας .

Η δικογραφία για την κατασκοπεία παραμένει στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για περαιτέρω διερεύνηση.

Ο 36χρονος άνδρας έφτασε στην Αθήνα χθες από το Ντίσελντορφ και κατευθείαν πέταξε για τα Χανιά. Έκλεισε ξενοδοχείο κοντά στη βάση της Σούδας, ενώ στις 16 Φεβρουαρίου επεδίωξε να κλείσει δωμάτιο στο ίδιο ξενοδοχείο που έμενε ο Αζέρος, ο οποίος συνελήφθη στα Χανιά τον περασμένο Ιούνιο και παραμένει κρατούμενος, κατηγορούμενος για κατασκοπεία.

Ο Γεωργιανός κυκλοφορούσε με νοικιασμένο όχημα στα Χανιά και κοντά στη ναυτική βάση ενώ εντοπίστηκε να κινείται ύποπτα στις 24 του μήνα, εκεί που ήταν το αεροπλανοφόρο Ford.

Ο 36χρονος επέστρεψε στην Αθήνα και ετοιμαζόταν να φύγει από την Ελλάδα όταν τον προσήγαγαν οι ελληνικές αρχές ασφαλείας.