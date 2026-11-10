Στο Άουσβιτς ο Θάνος Πλεύρης: Μήνυμα κατά του αντισημιτισμού και της λήθης

Ουπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, συμμετείχε στην ετήσια αποστολή υψηλού επιπέδου της Ευρωπαϊκής Εβραϊκής Ένωσης (European Jewish Association – EJA) στην Κρακοβία στα στρατόπεδα συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, με κεντρικό μήνυμα «Τιμώντας το Παρελθόν – Διασφαλίζοντας το Μέλλον».

Στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της τελετής, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου ο υπουργός απέτισε φόρο τιμής στα εκατομμύρια αθώων θυμάτων του Ολοκαυτώματος, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης ενάντια στη λήθη.

«Το Άουσβιτς αποτελεί σύμβολο του απόλυτου πόνου, όπου εκατομμύρια άνθρωποι εκτελέστηκαν μόνο και μόνο λόγω της εβραϊκής τους καταγωγής. Οφείλουμε να διδάξουμε τις επόμενες γενιές ώστε τέτοιες τραγωδίες να μην επαναληφθούν ποτέ», σημείωσε.

Ο κ. Πλεύρης όπως επίσης αναφέρεται στην ανακοίνωση, υπογράμμισε τη διαρκή δέσμευση για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, του μίσους και των διακρίσεων, συνδέοντας την ιστορική παρακαταθήκη με τις σύγχρονες προκλήσεις.

Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην έξαρση του αντισημιτισμού παγκοσμίως και στα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας ότι η βία κατά αθώων πολιτών είναι απολύτως απαράδεκτη.

«Η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος κάθε ανθρώπου να ζει με ασφάλεια και ειρήνη αποτελεί συλλογικό καθήκον. Απέναντι στο μίσος επιλέγουμε την ανθρωπιά. Δεν ξεχνάμε ποτέ», κατέληξε ο υπουργός.

Στο περιθώριο των εργασιών και των εκδηλώσεων της αποστολής, ο κ. Πλεύρης πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις.