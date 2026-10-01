Στο Άγιον Όρος ο Αλέξης Τσίπρας: «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…»

Στο Άγιον Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη στην Αθωνική Πολιτεία.

Ο πρώην πρωθυπουργός μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας.

Στην ανάρτησή του σημειώνει ακόμη:

«Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις.

Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται το Άγιον Όρος δώδεκα χρόνια μετά την προηγούμενη επίσκεψή του, τον Αύγουστο του 2014, όταν ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.