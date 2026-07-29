Στο Αγαθονήσι ο Κ. Μητσοτάκης – Έμφαση στην άμυνα, την ασφάλεια και τις υποδομές

Δεύτερη μέρα της περιοδείας του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Δωδεκάνησα, με προορισμό το Αγαθονήσι και πρώτο σταθμό το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού, ακριβώς απέναντι από τα τουρκικά παράλια.

Σε δύο άξονες πάτησε η χθεσινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Λέρο. Αφενός η κυβέρνηση αναδεικνύει τα έργα υποδομών που εκτελούνται στην περιφέρεια, κυρίως με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη. Αφετέρου η έμφαση δίνεται στον τομέα της ασφάλειας, με τον πρωθυπουργό να περιγράφει το πλαίσιο λέγοντας ότι «χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη».

Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη στο μεταναστευτικό, το οποίο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «μάστιγα» για την περίοδο 2015-2020, στρέφοντας εμμέσως πλην σαφώς τα πυρά του κατά του Αλέξη Τσίπρα για την τότε κυβερνητική διαχείριση του ζητήματος.

Αντίστοιχο μήνυμα αναμένεται να εκπέμψει ο πρωθυπουργός από το Αγαθονήσι, με αναφορές και στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά το φυλάκιο, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο του Αγαθονησίου, με την κυβέρνηση να δίνει επίσης έμφαση στην περαιτέρω θωράκιση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ο κ. Μητσοτάκης θα συνομιλήσει και με κατοίκους του νησιού.