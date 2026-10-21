Στο 95,61% η εκτέλεση δρομολογίων από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών το τελευταίο επτάμηνο

Ποσοστά εκτέλεσης των προγραμματισμένων οχηματοχιλιομέτρων που ξεπερνούν το 95% για το μεγαλύτερο μέρος του επταμήνου Μαρτίου – Σεπτεμβρίου 2026, καταγράφει η Ένωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, το ποσοστό εκτέλεσης των προγραμματισμένων οχηματοχιλιομέτρων διαμορφώθηκε στο 97,50% τον Μάιο, ενώ κατά τους μήνες πριν από τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, οπότε αποχώρησε μεγάλος αριθμός οδηγών για να απασχοληθεί στον ΟΑΣΘ, παρέμεινε πάνω από το 95%.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο το ποσοστό εκτέλεσης ανήλθε σε 93,74% και τον Σεπτέμβριο σε 92,49%. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, κατά το συγκεκριμένο δίμηνο ο αριθμός των οδηγών της Ένωσης μειώθηκε κατά 74 άτομα.

Η Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα ποσοστά αυτά, δεδομένης της γενικότερης έλλειψης επαγγελματιών οδηγών, αλλά και του καθεστώτος παροχής του συγκοινωνιακού έργου μέσω ετήσιων συμβάσεων, το οποίο, όπως αναφέρει, δυσχεραίνει τόσο την προμήθεια νέων λεωφορείων όσο και την εξασφάλιση του αναγκαίου προσωπικού.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και σε στοιχεία του ΟΑΣΑ, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση πεπραγμένων του 2024 και αφορούν το συγκοινωνιακό έργο της ΟΣΥ. Σύμφωνα με την Ένωση, από τα 16.500 προγραμματισμένα δρομολόγια εκτελέστηκαν 13.118, ποσοστό 79,5%, ενώ κατά την πενταετία 2020-2024 το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης που καταγράφηκε από την ΟΣΥ ήταν 90,5%, το 2021.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Ένωση ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Σερρών υποστηρίζει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου της υπερβαίνουν, στο μεγαλύτερο μέρος της εξεταζόμενης περιόδου, το 95%, επίπεδο που, σύμφωνα με την ίδια, θεωρείται ικανοποιητικό βάσει διεθνών προτύπων και δεικτών αποδοτικότητας.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας των αστικών συγκοινωνιών δεν περιορίζεται στην εκτέλεση των προγραμματισμένων οχηματοχιλιομέτρων και δρομολογίων, αλλά περιλαμβάνει και την εμπρόθεσμη άφιξη των λεωφορείων. Όπως αναφέρει, οι καθυστερήσεις αποτελούν ευρύτερο πρόβλημα στα αστικά κέντρα της χώρας, λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου και της παράνομης στάθμευσης, ακόμη και σε οδικούς άξονες όπου υπάρχουν λεωφορειολωρίδες.

Η σημερινή ανακοίνωση της Ένωσης αποτελεί απάντηση σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο, όπως επισημαίνει, για εκτέλεση μόλις του 50% των δρομολογίων στις περιαστικές γραμμές της Θεσσαλονίκης.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ