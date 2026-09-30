Στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο – Στρατηγικό σχέδιο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Βελτίωση συνεχίζει να καταγράφει η ελληνική αγορά εργασίας, με ετήσια υποχώρηση της ανεργίας στο 7,4% για τον μήνα Αύγουστο 2026 (από 8,8%), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας και για ιστορικό χαμηλό 18ετίας.

Η αρμόδια υπουργός τονίζει επίσης ότι η διαφορά από τη χαμηλότερη ανεργία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα είναι μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Με βάση τα στοιχεία που παραθέτει στην ανάρτησή της, σημειώνεται:

μείωση στην ανεργία των ανδρών (4,9% από 6,9%),

μείωση στην ανεργία των γυναικών (10,3% από 11,1%) και

εξαιρετικά μεγάλη μείωση στην ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών (15,6% από 21,8%).

Στρατηγικό σχέδιο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο για την τόνωση της απασχόλησης, με έμφαση σε στοχευμένες και ενεργητικές πολιτικές, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.

Κεντρική προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας τεσσάρων ομάδων με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της απασχόλησης, όπως των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία και των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Μέσα από προγράμματα επανακατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι αποκτούν τα εφόδια που απαιτεί μια αγορά εργασίας η οποία μετασχηματίζεται διαρκώς, με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση να δημιουργούν νέες ανάγκες και νέες ειδικότητες.

Η σύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση, για να μετατρέπεται η κατάρτιση σε πραγματική επαγγελματική ευκαιρία.

Παράλληλα, συνεχίζονται τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης, με στόχο την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας και την απόκτηση πολύτιμης εργασιακής εμπειρίας. Η αποτελεσματικότερη μετάβαση από την ανεργία στην εργασία αποτελεί βασικό πυλώνα των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.

Κρίσιμο ρόλο διαδραματίζει επίσης η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας, η ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και τις ανάγκες των επιχειρήσεων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας και να προσφέρει στους νέους και στους εργαζόμενους δεξιότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας.