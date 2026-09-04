Στο 424 ΓΣΝΕ ο Θανάσης Δαβάκης – Στο επίκεντρο η περαιτέρω ενίσχυση του νοσοκομείου

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Θανάσης Δαβάκης.

Τον υφυπουργό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας, συνόδευε ο υποδιοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός, ενώ τον υποδέχθηκε ο διευθυντής του νοσοκομείου, Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δαβάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία των τμημάτων, τις παρεχόμενες ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες και την αξιοποίηση του σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, επισκέφθηκε σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026, το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (424 ΓΣΝΕ) στη Θεσσαλονίκη. Τον Υφυπουργό συνόδευε ο Υποδιοικητής της ΑΣΔΗΜ/NRDC-GR, Υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός, ενώ τον υποδέχθηκε ο Διευθυντής του νοσοκομείου, Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Δαβάκης ενημερώθηκε για τη λειτουργία των τμημάτων, τις παρεχόμενες ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες και την αξιοποίηση του σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, που καλύπτει τις ανάγκες των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε: «Επισκέφθηκα σήμερα το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και εντυπωσιάστηκα από την εξαιρετική δουλειά, την επιστημονική γνώση και την αφοσίωση των γιατρών και των νοσηλευτών μας. Το νοσοκομείο μας καινοτομεί, πρωτοπορεί και προσφέρει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου. Η πολύτιμη προσφορά του προσωπικού αγκαλιάζει καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Μέσα από μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τη Διοίκηση, σχεδιάσαμε μαζί τα επόμενα βήματα για τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του νοσοκομείου».(ΓΡ.ΤΠ.ΥΕΘΑ/EUROKINISSI)

Ο κ. Δαβάκης, μετά το πέρας της επίσκεψής του, δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εξαιρετική δουλειά, την επιστημονική γνώση και την αφοσίωση των γιατρών και των νοσηλευτών του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας ότι «καινοτομεί, πρωτοπορεί και προσφέρει υπηρεσίες υψηλότατου επιπέδου».

«Η πολύτιμη προσφορά του προσωπικού αγκαλιάζει καθημερινά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας», σημείωσε ο κ. Δαβάκης.

Ενώ καταλήγοντας επεσήμανε ότι μέσα από μια πολύ παραγωγική συζήτηση με τη Διοίκηση, «σχεδιάσαμε μαζί τα επόμενα βήματα για τη συνεχή ενίσχυση και αναβάθμιση του νοσοκομείου».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ