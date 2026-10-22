Στο 30% η ΝΔ, στο 16,5% η ΕΛΑΣ, στο 13% το ΠΑΣΟΚ – Το 51% υπέρ των ενεργειακών μέτρων για την κρίση

Προβάδισμα 13,5 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η ΝΔ με ποσοστό 30%, έναντι του δεύτερου κόμματος της ΕΛ.Α.Σ.με ποσοστό 16,3%, ενώ τρίτο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13%, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Pulse, που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΙ. Η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζεται θετικά για τα κυβερνητικά μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης, ενώ τάσσεται υπέρ μίας κυβέρνησης με αυτοδυναμία.

Αναλυτικότερα, στην πρόθεση ψήφου με κατανομή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων τα ποσοστά των κομμάτων έχουν ως εξής:

ΝΔ: 30%

ΕΛΑΣ: 16,5%

ΠΑΣΟΚ:13%

Ελληνική Λύση: 7,5%

ΚΚΕ: 6,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 5,5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

Συμμαχία Ελλήνων: 4%

Φωνή της Λογικής: 3,5%

ΜέΡα25: 3%

Στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά κατανέμονται ως εξής:

ΝΔ: 26%

ΕΛΑΣ: 14,5%

ΠΑΣΟΚ:11%

Ελληνική Λύση: 6,5%

ΚΚΕ: 6%

Πλεύση Ελευθερίας: 5%

Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 3,5%

Συμμαχία Ελλήνων: 3,5%

Φωνή της Λογικής: 3%

Η πλάστιγγα προς την αυτοδυναμία

Όσον αφορά στο δίλημμα «αυτοδυναμία ή συνεργασία», η πλάστιγγα έχει γείρει σαφώς προς την αυτοδυναμία και μάλιστα προς μία κεντροδεξιά αυτοδύναμη κυβέρνηση, το φάσμα της οποίας καλύπτει το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία. Το ποσοστό, ωστόσο, που επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας δεν θεωρείται αμελητέο, ενώ δύο στους 10 δεν τοποθετήθηκαν ή ήταν ουδέτεροι.

Πώς κρίνονται τα μέτρα προστασία της κυβέρνησης

Σε γενικές γραμμές, έστω και οριακά, η πλειοψηφία των πολιτών κρίνει θετικά τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των καυσίμων, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις για τη μείωση της τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, δεύτερος ο Τσίπρας

Ως καταλληλότερος για πρωθυπουργός, τα σκήπτρα διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με το 29% των απαντήσεων, ποσοστό ανάλογο με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο στη δεύτερη θέση είναι ο Αλέξης Τσίπρας με 16%, επίσης με πσοοστό ανάλογο της ΕΛ.Α.Σ. Στην τρίτη θέση είναι ο «κανένας» με 11% και στην τέταρτη θέση ο Νίκος Ανδρουλάκης, με 8%.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά

Ελάχιστα είναι, πλέον, τα κομμάτια που λείπουν για την ολοκλήρωση του πολιτικού ψηφιδωτού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027. Το «κομμάτι» που αναμένεται να προκαλέσει τους μεγαλύτερους κλυδωνισμούς και ενδεχομένως να έχει ένα σημαντικό αποτύπωμα, είναι το κόμμα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Το κόμμα του κ. Σαμαρά, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση της Pulse, συγκεντρώνει ένα ποσοστό 5% που θα το ψηφίσουν σίγουρα και ένα 8% που «μάλλον»θα το ψηφίσουν.