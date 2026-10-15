Στο 30,4% στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ, 15,8% συγκεντρώνει η ΕΛΑΣ – Θετικός ο απόηχος της επίσκεψης Ρούμπιο

Προβάδισμα που προσεγγίζει τις 15 ποσοστιαίες μονάδες διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του ΑΝΤ1.

Αναλυτικότερα, η κυβερνώσα παράταξη εκτιμάται ότι σε περίπτωση που γίνονταν τώρα εκλογές θα συγκέντρωνε ποσοστό της τάξης του 30,4% εμφανίζοντας ελαφριά πτώση σε σχέση με δημοσκόπηση της ίδια εταιρείας έναν μήνα πριν.

Στη δεύτερη θέση καταγράφεται, επίσης με μικρή πτώση 0,2 ποσοστιαίων μονάδων, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη η οποία φαίνεται να συγκεντρώνει ποσοστό 15,8%. Σχετικά καλύτερο συγκριτικά με αυτό του περασμένου μήνα ειναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πάντως παραμένει τρίτο με 12,4%.

Ακολοθούν η Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ με 7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 4,5%, η Συμμαχία Ελλήνων με 4,2% και η Φωνή Λογικής με 3,6%. Κάτω από το όριο εισόδου στη Βουλή καταγράφονται το ΜέΡΑ25, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη.

Στο αστάθμιστο δείγμα, στη λεγόμενη δηλαδή πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να λαμβάνει ποσοστό 27%, ενώ ακολουθούν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,8%, το ΠΑΣΟΚ με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 6%, το ΚΕΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,9%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,8%, η Φωνή Λογικής με 3,1%, το ΜέΡΑ25 με 2,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και η Νίκη με 1,4%.

Ως προς την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί το προβάδισμά έναντι των πολιτικών αντιπάλων του, με ποσοστό 30,6%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 14,2%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 4,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,6%, η Μαρία Καρυστιανού με 3,4%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 2,5%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,2% και ο Γιάνης Βαρουφάκης με 1,7%.