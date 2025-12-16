Στο 1,06% ο πληθωρισμός στα σουπερ μάρκετ – Κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Στο 1,06% διαμορφώνεται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ στο κλείσιμο του 2025, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, τα οποία τοποθετούν την Ελλάδα χαμηλότερα από τον μέσο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλο το 2025.

Μάλιστα, όπως δείχνει η έρευνα, οι βασικές μειώσεις παρατηρούνται στα είδη παντοπωλείου και στα μη τρόφιμα το 2025, ενώ αυξήσεις καταγράφονται στο νωπό κρέας, στα σοκολατοειδή και στα είδη πρωινού.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών το 2025 (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριος 2025).

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ ήταν της τάξης του +1,06% το 12μηνο Δεκέμβριος 2024 – Νοέμβριος 2025 σε σχέση με την ίδια περίοδο τον προηγούμενο χρόνο. Πρακτικά καταγράφεται μία μεσοσταθμικά σταθερή πορεία στις τιμές, η οποία επηρεάζεται από συγκεκριμένες κατηγορίες.Όπως καταγράφεται και στο σχήμα 1, ο μηνιαίος πληθωρισμός κυμάνθηκε από 0,09% έως και 2,47%, κάτι που σηματοδοτεί μία χαμηλή σχετικά διακύμανση.

Τα στοιχεία αυτά συμβαδίζουν και με τα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα έχει τον ένατο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον Οκτώβριο 2025 με 2,6% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το σύνολο των χωρών), χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο στο 3.0%.

Παράλληλα, όλο το 12μηνο Νοέμβριος 2024-Οκτώβριος 2025, ο εναρμονισμένος δείκτης τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών παρέμεινε χαμηλότερα από τον Ευρωπαϊκό Μέσο, ενώ αρκετούς μήνες η τιμή διέφερε σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -7,11%

Τροφές & είδη για κατοικίδια: -4,15%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -3,82%

Χαρτικά, καλλυντικά, & είδη προσωπικής υγιεινής: -2,63%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη: -0,99%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται, στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (λόγω και της αποκλιμάκωσης της τιμής στο ελαιόλαδο).

Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στις κατηγορίες:

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +9,64%

Φρέσκα κρέατα: +7,64%

Είδη πρωινού & ροφήματα: +5,54%

Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +4,08%

Γαλακτοκομικά και χυμοί ψυγείου: +2,75%

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά).

Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές. Οι τιμές την περίοδο 2015-2024 κυμαίνονταν στα επίπεδα 3.000$ ανά τόνο.

Το 2024 εκτινάχθηκαν στις 12.000$ ανά τόνο, σχεδόν τετραπλασιάστηκαν. Έκτοτε η τιμή με σημαντικές διακυμάνσεις και σταδιακή μείωση, έχει πέσει μεν στο 50% του ανώτατου σημείου, αλλά παραμένει υπερδιπλάσια της τιμής της προηγούμενης δεκαετίας.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους χρόνους με διαφορετικές τιμές.

Είναι δεδομένο ότι ένα μέρος της αύξησης της πρώτης ύλης δεν έχει φτάσει στον τελικό καταναλωτή (αύξηση 300-400% στην πρώτη ύλη έναντι 20-40% στα τελικά προϊόντα την τελευταία 3ετία), επομένως παρά την αποκλιμάκωση στις τιμές της πρώτης ύλης είναι αμφίβολο αν θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση στις τελικές τιμές στο άμεσο μέλλον.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Την εβδομάδα 49 του 2025 (1-7 Δεκεμβρίου) η τιμή παραγωγού του Βόιου Κρέατος για νεαρό αρσενικό ζώο στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί κατά 27,82% σε σχέση με την ίδια εβδομάδα το 2024 και 43,3% σε σχέση με την αρχή του 2024, ενώ η τάση παραμένει αυξητική.