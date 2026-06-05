Στίβεν Σπίλμπεργκ: «Η επαφή με εξωγήινους θα γίνει στη ζωή μας»

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν κρύβει ποτέ τη γοητεία που ασκεί πάνω του το άγνωστο. Ο δημιουργός μερικών από τις πιο εμβληματικές ταινίες επιστημονικής φαντασίας στην ιστορία του κινηματογράφου δηλώνει πλέον πιο πεπεισμένος από ποτέ ότι η ανθρωπότητα θα έρθει κάποια στιγμή σε επαφή με εξωγήινη ζωή.

Με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Disclosure Day» στο Λονδίνο, ο βραβευμένος σκηνοθέτης μίλησε στο BBC για το πώς έχει αλλάξει η οπτική του σχετικά με την ύπαρξη ευφυούς ζωής πέρα από τη Γη.

«Η άποψή μου έχει γίνει πιο ρεαλιστική», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι επιστημονικές εξελίξεις και η αυξανόμενη έρευνα γύρω από ανεξήγητα φαινόμενα τον έχουν κάνει πιο αισιόδοξο. «Υπάρχει ακόμη πολύ μυστήριο και πολλά πράγματα που παραμένουν κρυφά. Ωστόσο, πιστεύω περισσότερο από ποτέ ότι οι άνθρωποι θα καταφέρουν να ανακαλύψουν πράγματα που μέχρι σήμερα δεν τους επιτρεπόταν να γνωρίζουν», ανέφερε.

Η νέα του ταινία περιστρέφεται γύρω από μια εξωγήινη αποκάλυψη

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Disclosure Day», που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 12 Ιουνίου, παραμένει σε μεγάλο βαθμό τυλιγμένη στο μυστήριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η υπόθεση ακολουθεί τις συνέπειες μιας τεράστιας κυβερνητικής συγκάλυψης που καταρρέει, αποκαλύπτοντας στοιχεία για εξωγήινη παρουσία και φέρνοντας την ανθρωπότητα αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή πραγματικότητα.

Παρότι το σενάριο ακούγεται σκοτεινό και αποκαλυπτικό, ο Σπίλμπεργκ επιμένει ότι ο πυρήνας της ιστορίας είναι βαθιά ανθρώπινος.

Ο Κόλιν Φερθ, από αριστερά, η Έμιλι Μπλαντ και ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ ποζάρουν για τους φωτογράφους κατά την άφιξή τους στην πρεμιέρα της ταινίας «Disclosure Day» την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στο Λονδίνο. (Φωτογραφία από Millie Turner/Invision/AP)

«Η ταινία μιλά για την ενσυναίσθηση και για το πώς οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν πιο κοντά ο ένας στον άλλο», εξήγησε. «Πιστεύω ότι μια ανακάλυψη όπως η ύπαρξη εξωγήινων θα είχε τη δύναμη να ενώσει τους ανθρώπους.»

Οι θεωρίες συνωμοσίας και το «βαθύ κράτος»

Η συζήτηση γύρω από το «Disclosure Day» έχει ήδη πυροδοτήσει πλήθος θεωριών συνωμοσίας στο διαδίκτυο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η ταινία συνδέεται με υποτιθέμενες μυστικές πληροφορίες ή ακόμη και με το λεγόμενο «βαθύ κράτος».

Ο σκηνοθέτης αναγκάστηκε να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο δημοφιλές podcast The Rewatchables.

«Η μεγαλύτερη αστική φήμη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή είναι ότι έφτιαξα αυτή την ταινία σε συνεργασία με κάποιες μυστικές κρατικές υπηρεσίες», είπε αστειευόμενος.

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως η παραγωγή δεν επηρεάστηκε από καμία εξωτερική πηγή πληροφόρησης.

«Έχω αρχίσει σχεδόν να πιστεύω κι εγώ κάποιες από αυτές τις θεωρίες», σχολίασε με χιούμορ. «Όμως η αλήθεια είναι ότι έκανα αυτή την ταινία βασισμένος αποκλειστικά σε όσα γνωρίζω και σε όσα παρακολουθώ εδώ και επτά δεκαετίες.»

Ένα θέμα που τον απασχολεί εδώ και χρόνια

Η ενασχόληση του Σπίλμπεργκ με το ζήτημα της εξωγήινης ζωής δεν είναι κάτι καινούργιο. Από τις «Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» μέχρι το «Ε.Τ. ο Εξωγήινος», ο σκηνοθέτης έχει εξερευνήσει επανειλημμένα την ιδέα της επικοινωνίας με άλλους κόσμους, παρουσιάζοντας τους εξωγήινους όχι ως απειλή αλλά ως αφορμή για κατανόηση και σύνδεση.

Σήμερα, σχεδόν πενήντα χρόνια μετά τις πρώτες του κινηματογραφικές αναζητήσεις πάνω στο θέμα, δηλώνει ότι η πιθανότητα μιας τέτοιας επαφής δεν του φαίνεται πλέον απλώς κινηματογραφική φαντασία.

Αντίθετα, πιστεύει ότι η ανθρωπότητα ίσως βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να ανακαλύψει αν είναι πραγματικά μόνη στο Σύμπαν.