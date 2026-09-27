Στις Βρυξέλλες ο Νίκος Δένδιας για να συμμετάσχει σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα

Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου θα συμμετάσχει στο ΣΕΥ-‘Αμυνας της ΕΕ και σε συζήτηση για τη Στρατιωτική Κινητικότητα.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΘΑ, ο κ. Δένδιας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026 θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση υπουργών ‘Αμυνας των κρατών-μελών (ΣΕΥ-‘Αμυνας). Σύμφωνα με την επίσημη ατζέντα, εκεί οι υπουργοί ‘Αμυνας θα συζητήσουν μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις της στην Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, καθώς και για τις εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ακολούθως, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με θέμα τη Στρατιωτική Κινητικότητα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης “Connecting Europe Days”.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν επίσης, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο επίτροπος για την ‘Αμυνα και το Διάστημα, Andrius Kubilius, ο Ρουμάνος αναπληρωτής πρωθυπουργός, υπουργός ‘Αμυνας και εκτελών χρέη υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Radu-Dinel Miruta και ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αρμόδιος για τη Στρατιωτική Κινητικότητα, Roberts Zile.