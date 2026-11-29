Παραμονή της αριστερής κυβέρνησης στην εξουσία ή στροφή προς τα δεξιά καλούνται να επιλέξουν οι Ισπανοί οι οποίοι προσέρχονται σήμερα στις κάλπες ύστερα από την απόφαση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Ο παράγοντας που θα καθορίσει την απόφασή τους είναι ποιος υποψήφιος τους έχει πείσει ότι μπορεί να δώσει τη λύση στα καθημερινά τους προβλήματα με τη στεγαστική κρίση, το υψηλό κόστος ζωής και το ζήτημα της μετανάστευσης να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Η επιλογή που έχουν είναι ανάμεσα στη συνέχιση της διακυβέρνησης από την Αριστερά η οποία βρίσκεται στην εξουσία εδώ και οκτώ χρόνια ή σε μια κυβέρνηση υπό τους Συντηρητικούς, με την πιθανή στήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox.

Οι επιπτώσεις αυτής της επιλογής θα ξεπεράσουν τα σύνορα της Ισπανίας καθώς του χρόνου στήνονται κάλπες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Πολωνία, με πολλούς να εκτιμούν ότι έρχεται στροφή προς τα δεξιάς ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει αλλαγή και στην εξωτερική πολιτική της Ισπανίας αν αλλάξει και ο πρωθυπουργός.

Ποιος είναι το φαβορί για τη νίκη

Το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP) του Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχόο προηγείται οριακά έναντι του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) στις περισσότερες δημοσκοπήσεις.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι η Ισπανία βρίσκεται, πιθανότατα, στην «πιο σημαντική στιγμή για τη χώρα μας τα τελευταία 50 χρόνια» και θέτει ως στόχο να «αποκαταστήσει το κράτος, να αναζωογονήσει τη δημοκρατία, να επανενώσει το έθνος και να επαναφέρει τη φιλοδοξία και την αυτοπεποίθηση της Ισπανίας».

Ωστόσο, είναι απίθανο να μπορέσει να επιτύχει οτιδήποτε χωρίς τη στήριξη του Vox, το οποίο καταλαμβάνει την τρίτη θέση στις δημοσκοπήσεις.

O Πέδρο Σάντσεθ και ο Αλβέρτο Νούνιεθ Φεϊχό AP Photo/Francisco Seco

Γιατί προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές

Ο Σάντσεθ προκήρυξε την εκλογική αναμέτρηση οκτώ μήνες νωρίτερα, ύστερα από την απόρριψη από τους βουλευτές των αλλαγών που πρότεινε στη νομοθεσία της Ισπανίας για τη στέγαση.

Η κίνηση αυτή ήρθε ως απάντηση στις διαμαρτυρίες που ξέσπασαν σε όλη τη χώρα, μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας, της Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη καθώς δεν ήταν σε θέση να πληρώσει το υπέρογκο ενοίκιο, ένα περιστατικό που κατά πολλούς επιβάρυνε ιδιαίτερα την υγεία της και οδήγησε στο θάνατό της.

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ το πρόσωπο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία Photo By Fernando Sanchez/Europa Press via Getty Images

Αυτό συνέβη επειδή η κυβέρνηση Σάντσεθ έχασε τη στήριξη του κεντροδεξιού κόμματος «Junts», από τη βορειοανατολική περιφέρεια της Καταλονίας, το οποίο επιδίωκε να προστατεύσει τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ακινήτων.

Το ζήτημα της στέγασης παραμένει ένα από τα πιο φλέγοντα θέματα για τους ψηφοφόρους, οι οποίοι όμως εστιάζουν επίσης στο υψηλό κόστος ζωής, τη διαφθορά και το μεταναστευτικό.

Τα δύο μοιραία σιδηροδρομικά δυστυχήματα

Οι εκλογές διεξάγονται λίγες μόλις εβδομάδες μετά από μια καταστροφική σιδηροδρομική τραγωδία, η οποία έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στο ισπανικό δίκτυο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας. Δεδομένου ότι αυτό ήταν το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα μέσα σε λίγους μήνες στη χώρα η θέση της κυβέρνησης και του Σάντσεθ προσωπικά έγινε ακόμη πιο δύσκολη.

Η αρχή έγινε με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Αδαμούθ της Κόρδοβας στην Ανδαλουσία που συνέβη στις 18 Ιανουαρίου 2026 στη γραμμή υψηλής ταχύτητας Μαδρίτης–Σεβίλλης που οδήγησε στο θάνατο 46 ατόμων και στον τραυματισμό άλλων 292. Η προκαταρκτική έκθεση πραγματογνωμόνων δείχνει ως πιθανές αιτίες για την τραγωδία ελαττωματική συγκόλληση και καθίζηση της γραμμής.

Λίγους μήνες αργότερα και συγκεκριμένα στις 28 Οκτωβρίου 2026 τρένο υψηλής ταχύτητας της Renfe συγκρούστηκε με ακινητοποιημένο συρμό της Iryo νότια της Μαδρίτης κοντά στο Τολέδο, προκαλώντας τον θάνατο 69 ανθρώπων και δεκάδες τραυματισμούς. Οι έρευνες εστιάζουν σε αστοχίες των συστημάτων ασφαλείας και επικοινωνίας.

Τα ζητήματα που θα καθορίσουν την ψήφο των Ισπανών

Στεγαστικό: Οι τιμές των ακινήτων και τα ενοίκια στην Ισπανία έχουν εκτοξευθεί κατά περισσότερο από 80% την περίοδο 2015-2025, ενώ οι μισθοί δεν έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Επίσης τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά που διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία δαπανούν περισσότερο από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για ενοίκιο.

Στην Ισπανία παρατηρείται ένας συνδυασμός υψηλής ζήτησης και περιορισμένης προσφοράς: η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι απαιτούνται 700.000 κατοικίες για να αμβλυνθεί η πίεση.

Το αποτέλεσμα είναι ότι εκατομμύρια Ισπανοί έχουν ελάχιστες πιθανότητες να αποκτήσουν δική τους κατοικία, ενώ ζουν με τον φόβο της έξωσης σε περίπτωση αύξησης του ενοικίου τους.

Το στεγαστικό ήταν ο λόγος που ήταν μαζική η συμμετοχή στην πρόσφατγ πρώτη γενική απεργία από το 2012.

Ο Πέδρο Σάντσεθ έχει αναδείξει τη μεταρρύθμιση στον τομέα της στέγασης σε κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής του εκστρατείας. Τα κόμματα της Αριστεράς έχουν υποσχεθεί ελέγχους στα ενοίκια και προστασία από τις εξώσεις, ενώ η δεξιά εστιάζει στην ανέγερση περισσότερων κατοικιών, σε φοροαπαλλαγές για όσους αγοράζουν σπίτι και στη χαλάρωση των πολεοδομικών περιορισμών.

Κόστος ζωής: Η ανησυχία των Ισπανών για την άνοδο του κόστους ζωής είναι μεγάλη. Ο πληθωρισμός άγγιξε το 4,9% τον Σεπτέμβριο και παρέμεινε σε αυτό το επίπεδο τον Οκτώβριο. Για την αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους ζωής, το Λαϊκό Κόμμα (PP) έχει δεσμευτεί να μειώσει τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στα βασικά είδη διατροφής, έως ότου τεθεί υπό έλεγχο ο πληθωρισμός.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των εκλογών, προχώρησε σε μια αύξηση των κρατικών δαπανών, εγκρίνοντας νέα κοινωνικά επιδόματα ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Ο Σάντσεθ πρότεινε, επίσης, την ετήσια αύξηση του κατώτατου μισθού, έως ότου αυτός φτάσει το 60% του μέσου μισθού.

Μεταναστευτικό: Η μετανάστευση έχει καταστεί μια πρόκληση για την Ισπανία. Ο Αλμπέρτο ​​Νούνιεθ Φεϊχόο κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι αποτελεί «πρόβλημα για την Ευρώπη στο ζήτημα της μετανάστευσης», μετά την άφιξη δεκάδων χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, από το γειτονικό Μαρόκο, τον Ιούλιο.

Επίσης Λαϊκό Κόμμα (PP) και το Vox άσκησαν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση των Σοσιαλιστών για την πρωτοβουλία νομιμοποίησης μεταναστών που βρίσκονταν στη χώρα χωρίς άδεια, η οποία συγκέντρωσε 1,2 εκατομμύρια αιτήσεις φέτος.

Το κόμμα του Φεϊχόο τάσσεται υπέρ μιας πιο ελεγχόμενης μετανάστευσης, ενώ το Vox ζητά μαζικές απελάσεις.

Mετανάστες προσπαθούν να περάσουν στη Θέουτα AP Photo

Άλλα ζητήματα: Η διαφθορά και τα ερωτήματα γύρω από την ανεξαρτησία της Καταλονίας ενδέχεται επίσης να διαμορφώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Το PSOE και αρκετοί σύμμαχοι του Σάντσεθ βρίσκονται υπό διερεύνηση για διαφθορά, γεγονός που θα μπορούσε να πλήξει την αξιοπιστία του κόμματος.

Σε τηλεοπτική αναμέτρηση, ο Φεϊχόο ανέδειξε το ζήτημα της διαφθοράς και υποσχέθηκε να «καθαρίσει» την Ισπανία. Από την πλευρά του ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι πολίτες πρέπει να διακρίνουν τις πραγματικές κατηγορίες περί διαφθοράς από τις «κατασκευασμένες».

Ο πρώην υπουργός Μεταφορών του, Χοσέ Λουίς Αμπάλος, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 24 ετών για πολλαπλά αδικήματα διαφθοράς. Ένα κορυφαίο στέλεχος του κόμματος, ο Σάντος Θερδάν, αναμένεται να δικαστεί για φερόμενη δωροδοκία και αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Η σύζυγος του Σάντσεθ, Μπεγόνια Γκόμεθ, πρόκειται να δικαστεί για φερόμενη κατάχρηση δημόσιων πόρων και για το ότι χρησιμοποίησε τον γάμο της προκειμένου να προωθήσει την ακαδημαϊκή της σταδιοδρομία. Η ίδια αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα. Παράλληλα, στον αδελφό του, Νταβίντ Σάντσεθ, επιβλήθηκε ποινή εννεαετούς αποκλεισμού από δημόσια αξιώματα λόγω διοικητικού παραπτώματος.

Παράλληλα, τόσο το PP όσο και το Vox αντιτίθενται σθεναρά στην ανεξαρτησία της Καταλονίας και είναι πιθανό να επιδιώξουν τον περιορισμό της αυτονομίας της. Ο Σάντσεθ έχει διαπραγματευτεί με κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας στο κοινοβούλιο, ενώ το 2024 η κυβέρνησή του χορήγησε αμνηστία σε Καταλανούς εθνικιστές.

Μια κυβέρνηση του PP θα καταργούσε αυτόν τον νόμο και θα υιοθετούσε μια πολύ πιο αδιάλλακτη στάση.

Η σύμπραξη PP – Vox προκαλεί ανησυχία στους βουλευτές των κομμάτων που υποστηρίζουν την ανεξαρτησία της Καταλονίας, αν και ορισμένοι εκτιμούν ότι αυτή η εχθρική στάση θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο κίνημα.

Ποιες είναι οι πιθανότητες Σάντσεθ να διατηρήσει την εξουσία

Τα ποσοστά υποστήριξης προς τους Σοσιαλιστές είναι μειωμένα σε σχέση με το 2023, αν και τότε είχαν έρθει δεύτεροι, βασιζόμενοι στη στήριξη άλλων κομμάτων, κυρίως της Αριστεράς, για να παραμείνουν στην εξουσία.

Για την εξασφάλιση πλειοψηφίας απαιτούνται 176 έδρες επί συνόλου 350 στο ισπανικό κοινοβούλιο. Αυτή τη φορά, τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα των οποίων τη στήριξη χρειάζεται –και συγκεκριμένα το «Ευρύ Μέτωπο» – έχουν αποδυναμωθεί, και τα κρίσιμα ερωτήματα πλέον αφορούν περισσότερο τους συντηρητικούς του Φεϊχόο.

Πέδρο Σάντσεθ (Φωτογραφία αρχείου) AP

«Το κόμμα του Σάντσεθ δεν τα πηγαίνει καλά», λέει ο Γιάκομπο Ράμος Φολτς , αναλυτής πολιτικής και επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ναβάρρας.

«Αυτή η έλλειψη πλειοψηφίας είναι πράγματι πραγματικότητα, όπως και η άνοδος του Vox. Αυτό που αλλάζει τις ισορροπίες των πλειοψηφιών είναι η άνοδος του Vox», προσθέτει.

O κομβικός ρόλος του Vox

Το κόμμα Vox υπάρχει από το 2013, αλλά οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αυτή τη φορά θα μπορούσαν σχεδόν να διπλασιάσουν τις 33 έδρες που κατέχουν στην Κάτω Βουλή της Ισπανίας.

Οι βασικοί τους άξονες αφορούν την «εθνική προτεραιότητα» – δηλαδή να τίθενται οι Ισπανοί πολίτες σε προτεραιότητα όσον αφορά τις επιδοτήσεις και την κοινωνική πρόνοια – καθώς και τον επαναπατρισμό των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα «παράνομα» και την «επανεγκατάσταση» ξένων που δεν συνεισφέρουν στην οικονομία της Ισπανίας.

O ηγέτης του Vox Σαντιάγκο ΑμπασκάλAP Photo/Francisco Seco AP

Τι θα κάνει ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος

Ο Φεϊχόο έχει καταστήσει σαφές ότι στόχος του είναι να εξασφαλίσει πλειοψηφία και να συνάψει «συμφωνίες κοινοβουλευτικής στήριξης» με το Vox.

Όσον αφορά τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού, δηλώνει ότι θα σεβαστεί τη βούληση των Ισπανών ψηφοφόρων, επισημαίνει ωστόσο ότι ο ηγέτης του Vox Σαντιάγκο Αμπασκάλ δεν του έχει μιλήσει ποτέ για ανάληψη υπουργικών θώκων.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική του Vox, η οποία θέτει ως προτεραιότητα το εθνικό συμφέρον, θα ερχόταν σε αντίθεση με το ισπανικό Σύνταγμα και τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Κανείς δεν μπορεί να υπογράψει παράνομες συμφωνίες».

Ακόμη και στην περίπτωση που σχηματιζόταν κυβέρνηση συνασπισμού, η Καμίνο Μορτέρα-Μαρτίνεθ, από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μεταρρυθμίσεων – η οποία έχει διατελέσει σύμβουλος ευρωπαϊκών υποθέσεων του Ισπανού πρωθυπουργού – δεν πιστεύει ότι το Vox θα ασκούσε ουσιαστική επιρροή.

«Δεν πρόκειται να αναλάβουν κανένα από τα καίρια υπουργεία. Δεν θα πάρουν το υπουργείο Άμυνας, Εσωτερικών, Εξωτερικών ή Οικονομίας», δήλωσε στο BBC.

Ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος Αλβέρτο Νούνιεθ ΦεϊχόAP Photo/Francisco Seco AP

Εξάλλου από το 2022, το Vox έχει συνεργαστεί με το PP σε διάφορες περιφερειακές κυβερνήσεις συνασπισμού, αναλαμβάνοντας χαρτοφυλάκια όπως ο Πολιτισμός και ο Τουρισμός. Εκείνη την περίοδο, ο Φεϊχόο εξέφραζε επιφυλάξεις για τη συμμετοχή του Vox στην κυβέρνηση των συντηρητικών στην Καστίλη και Λεόν.

Την επόμενη χρονιά, το κόμμα σχημάτισε κυβερνήσεις συνασπισμού με τους συντηρητικούς στη Βαλένθια, την Αραγονία, τη Μούρθια και την Εξτρεμαδούρα, αλλά αποχώρησε και από τις πέντε κυβερνήσεις το 2024, όταν αρνήθηκε να αποδεχθεί τη μεταφορά ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών στις εν λόγω περιφέρειες.

Έκτοτε, το Vox έχει υπογράψει νέες συμφωνίες συνεργασίας με το PP στην Εξτρεμαδούρα, την Αραγονία, την Καστίλη και Λεόν, καθώς και στην Ανδαλουσία.

Γιατί είναι σημαντικές οι περιφέρειες στην ισπανική πολιτική

Σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η Ισπανία διαθέτει 17 αυτόνομες κοινότητες – καθώς και δύο πόλεις – οι οποίες έχουν το δικό τους κοινοβούλιο και τις δικές τους αρμοδιότητες. Η Καταλονία, στα βορειοανατολικά, και η Χώρα των Βάσκων, στα βόρεια, διαθέτουν μάλιστα δικά τους αστυνομικά σώματα.

Οι περιφέρειες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της Κυριακής. Μόνο η Καταλονία κατέχει 48 από τις 350 έδρες στο ισπανικό κοινοβούλιο, ενώ και οι Σοσιαλιστές έχουν βασιστεί πρόσφατα στην υποστήριξη περιφερειακών κομμάτων.

Η κυβέρνηση του Σάντσεθ στηρίχθηκε στο κόμμα των Βάσκων αυτονομιστών Bildu, καθώς και σε δύο καταλανικά κόμματα: το αριστερό ERC και το δεξιό Junts. Ωστόσο, όταν το Junts αρνήθηκε να στηρίξει τη μεταρρύθμισή του για τη στέγαση, ο Σάντσεθ αποφάσισε να διαλύσει το κοινοβούλιο.

Πώς λειτουργεί το εκλογικό σύστημα

Η Ισπανία χωρίζεται σε 50 εκλογικές περιφέρειες, καθεμία από τις οποίες αντιστοιχεί σε τουλάχιστον δύο έδρες. Οι ισπανικοί θύλακες Θέουτα και Μελίγια διαθέτουν από μία έδρα, ενώ οι υπόλοιπες 248 έδρες κατανέμονται αναλογικά, βάσει του αριθμού των ψηφοφόρων. Η επαρχία της Μαδρίτης θα έχει 38 έδρες, η Βαρκελώνη 32 και η Βαλένθια 16.

Για να κερδίσει ένα κόμμα έδρα, πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των ψήφων σε μια επαρχία· ωστόσο, στις μικρότερες επαρχίες, όπου διατίθενται λιγότερες έδρες, τα κόμματα χρειάζονται συνήθως υψηλότερο ποσοστό.